Pintér Tibor édesanyja: „Remélem, a fiam visszatalál a második feleségéhez”

A nyolcvanadik évében jár Ilike, aki ma is életvidám és tetterős, rendszeresen jár a fia előadásaira, és ha kell, ki is áll érte.

„Minden édesanya a legszebbnek és a legjobbnak látja a saját gyerekét, én sem vagyok ezzel másképp. Tibinek hatalmas szíve van, és valójában a mai napig egy nagy gyerek” – mesélte a Story magazinnak nemrégiben Pintér Tibor édesanyja. Az asszony annak idején a férje halála után Veszprémből költözött a fővárosba, hogy a fia közelében lehessen. Ennek húsz éve, és Ilike nem bánta meg a döntését, hiszen így nemcsak a fiához, de az unokáihoz is közel van. Mint kiderült, Pintér Tibor azért költöztette nemrég a Római-partra az anyukáját, mert a két volt felesége is arra lakik.

„Büszke vagyok arra, hogy egy szerető, érzelmekkel teli családban nőhettem fel, amelyben a kultúrának is kitüntetett szerep jutott. Mindig összetartottunk, anyu, ahogyan én is, jóban van a volt feleségeimmel, és az unokák is fontos szerepet töltenek be az életében. Hetente csinálnak közös programokat” – büszkélkedett Tenya, aki a karácsonyt idén is az édesanyjával és a két exfeleségével tervezte el.

Ilike nem titkolt vágya, hogy fia visszataláljon a második feleségéhez, Beához. „Tudomásul veszem, nem szólhatok bele a szerelmi életébe, de azért reménykedni lehet, nem? Olyan jó apa, öröm látni, mennyire jó a viszonya a korábbi feleségeivel, úgyhogy én csak azért is reménykedem, hogy egyszer Beával még egy család lesznek!”