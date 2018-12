Peller Mariann: „Sok csoda történt velem az életem során”

A sikeres műsorvezető vallja, hogy életének minden területén angyalok – ahogy ő mondja, segítők – mutatták neki a helyes irányt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ő ne dolgozott volna meg a sikerért, sőt! Mariann 10 éve van a képernyőn, ezért is tartja fontosnak, hogy ezen a kerek évfordulón összegezze eddigi pályafutását. Erre január 8-án az Erkel Színházban alkalmat is kap, hisz 6 kolléganőjével együtt – köztük Ördög Nórával és Sütő Enikővel – a Sikeres Nők kulisszatitkai talkshow keretein belül osztják meg a sikerhez vezető út tapasztalatait.

„Boldog vagyok, pont azt csinálom, amiről álmodtam, és amiért nagyon keményen megdolgoztam – kezdi az összegzést Mariann. – A szorgalom és a tehetség kikerülhetetlen komponensei a későbbi sikernek, de persze nagyon fontos a kitartás is. Amikor először nem vettek fel a színművészeti akkor induló tévés szakára, tudtam, hogy nem adhatom fel. Négy évig készültem az újabb felvételire, és ez idő alatt mindent elolvastam, megtanultam, még a tükör előtt is gyakoroltam, hogy másodszor sikerrel járjak. Mindezek mellett azonban a szerencse, illetve ahogy én hiszem, az égiek is kellenek ahhoz, hogy az életünk úgy alakuljon, ahogy elképzeltük. Mindenkinek vannak segítői, nevezhetjük őket angyaloknak. Én gyakran érzem a jelenlétüket, tudom, hogy vigyáznak rám, és irányt mutatnak. Amikor korábban a szakmai és a magánéletem is egyszerre került mélypontra, végső elkeseredésemben vettem magamnak angyalkártyát, és annak segítségével próbáltam választ kapni a kérdéseimre. Nemcsak, hogy megkaptam a válaszokat, de az egyik kártyalap konkrétan leírta, milyen lesz az az érzés, amikor találkozom a későbbi férjemmel. Az első találkozásunk után tudtam, hogy ő az az ember, akivel megértjük egymást, és ez nagyon ritka a mai világban. Sok kisebb-nagyobb csoda történt velem az életem során, különösen az elmúlt 10 évben. Fontos, hogy az apróbb csodákat is észrevegyük és értékeljük” – mesélte Peller Mariann.