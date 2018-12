Palvin Barbi nagyon szerelmes, és nem fél megmutatni

Palvin Barbit idén is összehozták több sztárral, de legtöbbször Lewis Hamiltonnal, akivel – mint már mindketten lenyilatkozták – nagyon jó barátok, de semmi több. A szupermodell számos neves magazin címlapján szerepelt idén is, köztük a Sports Illustratedén is, amire mindig is vágyott. Nyáron pedig megérkezett az életébe a szerelem is Dylan Sprouse személyében, akivel azóta is nagyon jól megvannak.

Nemrég a kapcsolatáról mesélt Barbi:

Sőt, az úriembert már Budapestre is elhozta, persze lőttek pár képet is. Barbi először július végén jelent meg nyilvánosan a nála egy évvel idősebb színésszel egy New York-i filmpremieren, azóta már több közös kép jelent meg róluk. Dylan a Victoria’s Secret Fashion Show-ra is elkísérte szerelmét, ahol Barbi egyébként tökéletesen nézett ki.

A modell akkor elmondta, hogy óriási megtiszteltetés számára, hogy szerepelhet ezen a neves divatbemutatón, hiszen erről álmodni sem mert korábban. Sokáig nem volt elégedett a testével, majd amikor elfogadta, hogy így néz ki, akkor megnyugodott, és sokkal magabiztosabb lett. Nos, ez egyértelműen látszik rajta, mint ahogy az is, hogy óriási a szerelem közte és Dylan Sprouse között.