Mi történt a kilencvenes évek gyereksztárjaival? – mondjuk, és mutatjuk

Anna Chlumsky (My Girl – Az első szerelem)

A My Girl szupercuki kislánya, úgy tűnt, örökre hátat fordít a színjátszásnak. Miután felnőtt, úgy döntött, hogy inkább a tanulásnak szenteli az életét, és elvégezte az egyetemet nemzetközi tanulmányok szakon. Ezután egy könyvkiadónál kapott állást szerkesztőként, ám rájött, hogy egyáltalán nem ilyen életre vágyott, és bár sosem gondolta volna magáról, mégis visszatért a színészkedéshez. Kellett néhány év, hogy újra befogadják, de aztán jött a siker: Chlumsky Az alelnök című sorozatban játssza Julia Louis-Dreyfus kampánymenedzserét már sok évad óta. Az immár 36 éves színésznő 2008-ban ment férjhez, és két lányt nevelnek közösen a férjével.

Alisan Porter (Huncutka)

A Huncutka azon filmek egyike, amit indokolatlanul sokszor ismétel meg a tévé, szóval az is biztosan látta már az édes, göndör hajú kislányt James Belushi oldalán, aki anno lemaradt róla a moziban. A kislány azóta felnőtt, és bár ma is reflektorfényben van, nem volt gondoktól mentes az élete.

Felnőve a film helyett inkább az éneklés és a színház vonzotta, ezért a Broadway felé vette az irányt, ahol sok musicalben láthatta a közönség. Mellette játszott több bandában is, nagyon pörgős életet élt, talán túl pörgőset is. Saját bevallása szerint 2007-ig súlyos alkoholfüggő volt, és a drogokat sem vetette meg, de már évek óta tiszta. A világ leginkább 2016 óta beszél róla újra, amikor nemcsak elindult az amerikai The Voice tizedik évadában versenyzőként, hanem Christina Aguilera mentoráltjaként meg is nyerte azt. A magánéletben Alisan egy üzletember felesége, akivel közösen nevelik a fiukat és a lányukat.

Haley Joel Osment (Hatodik érzék)

A Hatodik érzék zabálnivaló, szellemlátó kiskölykét néhány éven át agyonfoglalkoztatta Hollywood. Osment ugyan kisfiúként nagyon cuki volt, felnőttként nem mondanánk jóképűnek, és ez már elég is volt ahhoz, hogy Hollywood leírja őt, és hátralökje a másodvonalba. Ezt a traumát a fiú nem is viselte túl jól: ahogy az ilyen körökben lenni szokott, ő is a drogokhoz és a piához nyúlt, amiből lett is egy nagy visszhangot kapó autóbalesete. Máig színészkedik, de főképp mellékszerepekben láthatjuk, például két éve benne volt a Törtetők mozifilmváltozatában is, ahol Billy Bob Thornton karakterének ostoba fiát alakította.

Christina Ricci (Addams Family)

Ha Hollywoodban egy depressziós tinédzserre volt szükség, az Addams Family után jó eséllyel Christina Ricci ügynökének telefonja csörrent meg. Azon kevesek egyike, aki felnőve is érdekes maradt a filmrendezőknek, de fiatal felnőttként elsősorban a szexuális vonzerejére építő szerepekkel (Buffalo 66, A lánc…) találták meg. Sztár ugyan nem lett belőle, inkább csak megbízható karakterszínész, ám a dolog könnyen változhat, hiszen a Zelda Fitzgerald életéről szóló sorozata, a Z: The Beginning of Everything nagy siker, szóval ebből még simán lehet egy nagy visszatérés. Riccie 2013 óta házas, és van egy kisfia – Christina Ricci terhességéről itt számoltunk be.

Mary Kate & Ashley Olsen (Anya kerestetik)

Az Olsen ikrek nem pusztán gyereksztárok voltak, hanem egy komplett brand, akiknek a nevével nem csak filmeket és sorozatokat, hanem ruhákat, cipőket, illatszereket, játékokat, sőt még telefonokat és kalendáriumokat is el lehetett adni, sőt a Mattel játékgyár még külön róluk mintázott babákat is gyártott. Ennek köszönhetően a két lány nem esett különösebben pánikba, amikor felnőve már nem voltak olyan kelendőek, hiszen sok tízmillió dolláros vagyon gyűlt össze a számlájukon. Eleinte ugyan híresek voltak partizós rosszlány életmódjukról, és arról, hogy komolyan küzdöttek az anorexiával, ma már mindketten lecsillapodtak. A filmezés helyett a divat világában találták meg számításukat, ahol saját márkákkal – nem gyerek-, hanem felnőttruházatban – hódítanak. Mary Kate civilben Olivier Sarkozy (igen, a volt francia elnök testvére) felesége.

Joseph Mazzello (Jurassic Park)

A T-Rex és a velociraptorok elől menekülő kisfiú annak idején annyira jóban lett Steven Spielberggel, hogy a rendező írta neki az ajánlólevelét az USC filmes iskolába, hogy ő maga is rendezőnek tanulhasson. Mondanunk sem kell, hogy egy ilyen ajánlólevéllel a tarsolyában rögtön felvették. Tavaly ugyan megrendezte az első mozifilmjét, Mazzello mostanáig főképp színészként aratott babérokat: láthattuk A hős alakulat című II. világháborús sorozatban, valamint az Oscar-díjas The Social Network – A közösségi hálóban is. Bár nem zárkózik el a színészettől, a jövőben inkább rendezőként és producerként képzeli el a karrierjét, mint a példaképe, Steven Spielberg.

Eördögh Alexa (Űrgammák)

Oké, az Űrgammákban nem csak egy gyerekszereplő volt, de tegye fel gyorsan a kezét az, aki nem csak Eördögh Alexára emlékszik belőle? Na, ugye! Persze Alexa egy-két akkoriban divatos férfimagazinos szexi fotózással és a Császár Előddel közösen előadott Tiltott szerelem című dallal is tett azért, hogy ne merüljön gyorsan feledésbe, de nem ragaszkodott sokáig e kétes értékű hírnévhez. Pár évig az énekesnői próbálkozásairól lehetett hallani, és arról, hogy egy időre Németországba költözött, de 2004 óta tudatosan tartja távol magát a reflektorfénytől. Civil életet él, egy banknál dolgozik, és két gyermekét neveli.

Alicia Silverstone (Spinédzserek)

Az Aerosmith-klipek szőke démona, Alicia Silverstone a Spinédzsereknek köszönhetően vált világsztárrá, ám sorozatos rossz szerepválasztásainak (helló, Batman & Robin) hála, néhány év alatt a futottak még kategóriába sorolták át a színésznőt. Persze ez nem jelent akkora tragédiát, mellékszerepekből és másodvonalbeli produkciókból is meg lehet élni Hollywoodban, de Silverstone nem elégedett meg ennyivel. Amikor a vegán életmód elkezdett felfutni Hollywoodban, ő az egyik nagykövetévé vált, könyvet írt a témában – Alicia Silverstone egyik könyvbemutatóján az nlcafé is ott járt –, szerepléseket vállalt, emellett pedig harcos állatvédőként is gyakran szerepelt a médiában. 2005 óta házas, egy gyerek anyukája.