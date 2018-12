Irtó cuki okból lett kutyája Katalin hercegnének

Kezdjük az alapoktól: az megvolt, hogy Katalin hercegnének és Vilmos hercegnek van egy kutyája?

Awww, ahogy azt manapság mondani szokás. A fekete szőrű angol cocker spániel neve (megint csak awww) Lupo, és 2012-ben lett családtag, nem sokkal azután, hogy Katalin és Vilmos házasságot kötött. Ha minderről eleve semmit nem tudott a kedves olvasó, nem kell szégyenkeznie, Lupo ugyanis nem a hercegi pár életének alaposan kivilágított térfelén tengeti napjait – a fentihez hasonló fotókkal sem lehet Temzét rekeszteni. Ennek fényében az értelemszerűen még kevésbé ismert tény, hogy miért is került a derék eb a párhoz, pedig ez csak az igazán megható történet.

Szóval az úgy volt, hogy a hadseregnél szolgáló Vilmost a menyegző után nem sokkal a Falkland-szigetekre vezényelték hat hétre kutató-mentőpilótának, így Katalint ott kellett hagynia, amit a hercegné bevallottan nagyon nehezen visel – erről nemrég a hivatásuk miatt most is távol lévő katonák családjainak rendezett karácsonyi partijukon részletesen is beszélt. Mint elmondta, azt nem tudja, milyen, amikor valakinek a férje vagy az édesapja aktív szolgálatot teljesít, és el sem tudja képzelni, mennyire nehéz lehet ez a hozzátartozóknak, de katonafeleségként azzal azért nagyon is tisztában van, hogy milyen, amikor valakinek a szerette hosszabb időre távozik otthonról, és példaként éppen azt a bizonyos hat hetet hozta fel.

“We should never forget our military families and all the service you do for us all.” — The Duchess of Cambridge, at a Christmas Party for families and children of deployed personnel from @RAFCGY and @RAFMarhamMedia serving in Cyprus. pic.twitter.com/EVVWIhxszX