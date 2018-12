Győrfi Pál így motiválja a fiát

„Már december 27-től a következő karácsonyt várjuk!” – mondta Győrfi Pál, aki a nagy fiával, Danival összefogva, a Dr. Oetker #szívbőlsüti kampánya alkalmából házilag készült süteménnyel lepte meg családját. Az ismert szóvivő számára a karácsony az év legszebb ünnepe, amit szeretetben és békességben tölt együtt a családjával, a kicsik pedig már alig várják, hogy decemberben kinyithassák az adventi naptár ablakait.

Meghitt hangulatban telik az ünnep

A szóvivő szívesen gondol vissza a gyermekkori karácsonyokra: amíg az édesanyja és a nagymamája a karácsonyfát díszítette, a család férfi tagjai gyalog és villamossal fedezték fel a Nagykörutat, ahol az ablakokon belesve gyönyörködtek a már feldíszített fák fényeiben. A díszítés immár az ő feladata: a feleségével december 23-án, az éj leple alatt állítják fel a karácsonyfát, hogy másnap reggel a gyerekek már teljes pompájában lássák.

Nagy a sürgés-forgás a konyhában

Ha eljön a szenteste, Győrfi Pál és családja számára nemcsak a közös vacsora számít hagyománynak: „Az ünnepi menü elkészítése eddig a feleségem feladata volt, idén azonban már én is besegítek. A gazdag ételsorban nálunk minden évben helyet kap egy könnyebb étel is, amiből akár sokat is ehetünk, például rakott zöldségek vagy saláták” – mondta. Bár karácsonykor többféle étel is az asztalukra kerül, ha mostantól csak egyféle ünnepi fogást ehetne, biztosan a töltött káposztát választaná. A Dr. Oetker segítségével Pál idén belekóstolt az ünnepi sütésbe, méghozzá legnagyobb fiával, Danival – persze nem ez volt az első alkalom, hogy a szóvivő habverőt ragadott. Még ma is emlékszik az első süteményre, amit egyedül készített el: egy torta volt, amit a felesége útmutatása alapján sütött meg.

Szebb a karácsony, mióta gyerekei vannak

Győrfi Pál elmondta, hogy mióta nagycsaládos apává vált, sokkal gyönyörűbb ünnep a karácsony: a szóvivő szívesen emlékszik vissza a rajzokra, melyeket gyermekei készítettek ajándékba, azonban számára az jelenti a legszebb ajándékot, amikor látja az örömöt az arcukon. Ezt tudva nem meglepő, hogy az idei karácsonyra Pál egészséget és sok együtt tölthető időt kíván maguknak.