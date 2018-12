Szerény ünnepekről vallott Bangó Margit

Karácsony közeledtével még inkább fokozott a sürgés-forgás Bangó Margit és Emilioék portáján, hiszen teljes erővel készülnek az ünnepi időszakra. Ezt megelőzően azonban minden évben jótékonykodnak is, így a család egy édességüzletbe is ellátogatott, hogy csomagokat állítson össze a rászorulóknak. Bangó Margit igencsak elérzékenyült a rengeteg szaloncukor láttán.„Emlékszem a régi szaloncukrokra. Bár mi olyan szegények voltunk, hogy az se volt nagyon. Mi kockacukorból csináltunk szaloncukrot. Azon nem volt csokoládé. Egész évben gyűjtöttük a csokoládépapírokat, ebbe csomagoltuk a kockacukrot. Diót tettünk még a fára, amit szintén bevontunk az arany és ezüst papírokkal, amiket gondosan gyűjtögettünk egész évben” – emlékezett vissza a művésznő, aki kedvencét, a konyakmeggyet is megcsodálta az édességek között.

A nóták koronázatlan királynője már otthonában mesélt arról, hogyan emlékezik vissza az ünnepekre. „Vásárosnaményban laktunk, bokszoltam, suvickoltam a csizmámat Mikulás-napra. Kitettem az ablakba estére, másnap reggel alig vártam, hogy mi lesz benne. Hát nem volt benne más, mint lócitrom! Nagyapám barátja egy nagyon vicces ember volt, mindennap járt arra, hozott nekünk valami kis apróságot, de ezen a napon, megviccelt minket” – mondta a Drága családom ünnepi epizódjában Bangó Margit.