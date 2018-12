Singh Viki klipjében a szerelme is szerepel

Singh Viki párját A legbátrabb páros során már megismerhettük, most azonban ismét szerepel. Miután Viki a Sztárban Sztár Facebook-videóiban kapott szerepet, Tamás kicsit háttérbe vonult, de így is nagyon sokat segít a párjának. Az énekesnő legújabb klipjében ő állt a kamera mögött, illetve a barátok mellett ő is felbukkan a videóban.

A rossz gyerekkori emlékek után Tomi mellett két éve különleges értelmet nyert Viki számára is a karácsony, így most Hol szeretet van címmel saját dallal kedveskedik a rajongóinak. A nagyon személyes hangvételű dalt és a szöveget Viki szerezte, míg a hangszerelést Polyák Andris készítette.