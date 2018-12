Jó kis iszogatást csap ma este Katalin, Erzsébet és a brit királyi család többi tagja

December 25-e van, beindul a karácsony az ünnepet puritánabb módon két napra limitáló országokban, például Nagy-Britanniában is – ez pedig arrafelé ugyanúgy jelentékeny pohárcsilingeléssel jár együtt, mint itt a mi térfelünkön. Nem marad ki a jóból természetesen az amúgy német módra már 24-én este, és elég szigorú szabályok szerint ajándékozó brit királyi család sem, mi pedig most bele is nézünk a poharukba, mert nemcsak azt lehet tudni, mi náluk a 25-ei ünnepi menü, hanem azt is, hogy mivel öblögetnek utána. És hát az a helyzet, hogy egy komplett koktélpartit hoznak össze, annyiféle az ízlésük. Lássuk tételesen, ki mit fogyaszt!

II. Erzsébet kedvence a Dubonnet nevű likőrből és ginből készülő Zaza koktél. Állítólag már az anyakirálynő is ezt iszogatta.

Fülöp herceg – micsoda meglepetés – a brit királyi család sörrajongója, egészen konkrétan a Boddingtons főzde remekeit szereti a legjobban.

Károly a Cherry Brandyt preferálja, de ha úgy alakul, martinival is beéri – mármint nem a márkanév alatt futó itallal, hanem a felerész ginből és felerész vermutból készülő koktéllal.

Kamilla szintén gines – de ő inkább tonikkal önti majd fel vermut helyett a pohárköszöntőhöz.

Vilmos és Harry alighanem jól ellesznek a nagyapjukkal a brit királyi karácsony során, mert ők is a sört szeretik. Bár az is lehet, hogy sandringhami ciderrel a poharukban kívánnak majd boldog ünnepet, ugyanis az a másik kedvencük. Náluk amúgy ez a házi itóka, az ital alapanyagát szolgáltató almafákat ugyanis dédapjuk, VI. György király ültette a sandringhami birtokon.

Katalin sem hazudtolja meg magát: nála várhatóan egy pohár vörösbor, leginkább merlot fog lecsúszni. De az is lehet, hogy nagyon is rácáfol a róla kialakult képre, és legurít egy Jack Danielst, mert az a másik favoritja. Nahát!

Na és Meghan hercegné, aki még csak tanulja a királyi karácsonyi tradíciókat? Nos, ő egy sherryt dobna be szíve szerint, de idén valószínűleg kimarad a koccintásból, és valami alkoholmentessel éri be, hiszen, mint az köztudott, az első gyermekét várja.

Sőt lehet, hogy ő jár a legjobban, a királyi karácsonyból ugyanis nem lehet csak úgy felmenni a hálószobába kidőlni, ha valaki esetleg felönt a garatra. A hagyományok szerint eleve éjfélig Most mutasd meg!-et játszik a család (tényleg), de ez még nem minden, a bulit ugyanis csak a királynő rekesztheti be, vagyis amíg ő talpon van, senki nem távozhat (már ha tényleg betartják az ilyesmit zárt ajtók mögött is).

Persze a legegyszerűbb a brit királyi család tagjainak is ésszel inni az ünnepek alatt, mint mindenki másnak. Emeljük poharunkat arra, hogy összejöjjön nekik!

