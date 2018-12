Hajdu Steve év végéje mindig különleges a felesége miatt

Éppen 18 éve van együtt Hajdu Steve és a felesége, Alexandra. A színész párja angol, így az elmúlt évek alatt Steve jó néhány brit szokással megismerkedett, ez alól a magyartól eltérő karácsonyi hagyományok sem kivételek.

„Nagyon jó dolog, ha egy kapcsolatban az ember új dolgokat tud mutatni a másiknak, és ez a mi házasságunkban abszolút így van. Gyakran töltjük az ünnepeket Angliában a feleségem családjánál, ha nincs itthon előadásom, mindig odautazunk karácsonyozni” – mesélte az Álomutazó színésze a BEST magazinnak.

A legfontosabb különbség a két család ünneplési szokásai között, hogy a britek nem tartják meg úgy a szentestét, mint mondjuk a magyarok.

„Ha azonban kint vagyunk, akkor ragaszkodunk hozzá, hogy már 24-én este megkezdődjön az ünneplés. Az apósom örül ennek a legjobban, mert így legalább az egyik ajándékát megkapja korábban. Aztán persze 25-én reggel mi is ugyanúgy pizsamában bontjuk ki a többi csomagot. 24-én este magyar szokásnak megfelelően meghozza az ajándékok egy részét a Jézuska, 25-én pedig a Mikulás, aki az angolok szerint a kandallón át bújik be a lakásba, hogy elrejtse a meglepetéseket.”

Hajdu Steve most a mesemusical miatt nagyon elfoglalt idén év végén, de ettől függetlenül is várja az ünnepeket. Főleg, mert mindkét ország szokásait vegyítve egy különleges ünnepi tradíció alakult ki. A színésznek jól esik, hogy a felesége családja mindig gondoskodik arról, hogy hal is kerüljön a menübe, mert tudják, hogy ez fontos része a magyar karácsonynak.