Kis Kero és Dancs Annamari egy éve nem tudnak elválni

Dancs Annamari és Kerényi Miklós Máté szakítása eléggé viharos volt: csupán fél éves volt a közös gyermekük, amikor kiderült, hogy Kis Keró más nőnél keresi a boldogságot, így a friss házasok hivatalosan is szakítottak. Egyből különköltöztek, de ennek már másfél éve, a válási procedúra pedig még több időt igénybe vehet, hiszen sok dologgal kapcsolatban nem tudnak megegyezni.

A Story magazin információ szerint ugyanis még koránt sincs vége a válópernek, hiszen Dancs Annamari és volt férje is arra törekszenek, hogy megkapják a felügyeleti jogot kisfiuk felett. Bennfentesek szerint olyan súlyosak a nézetkülönbségek, hogy akár esztendőkig is eltarthat a per.