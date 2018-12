Ha lemaradtál, még nem késő: ezek 2018 legjobb új sorozatai

10. Egy nagyon angolos botrány

Hol nézheted meg? HBO GO

Egy minisorozat, ami már szinte film. Stephen Frears (Veszedelmes viszonyok, Philomena) rendező három részben és alig három órában lerendezte a brit politika egyik legszaftosabb botrányát a hetvenes évekből, amikor a liberálisok pártvezére, Jeremy Thorpe azzal került be a hírekbe, hogy meg akarta öletni homoszexuális szeretőjét egy bérgyilkossal. A három rész azt mutatja be, hogyan jutott el a politikus addig, hogy ezt a döntést meghozza, miért ment félre a dolog, és mik lettek a következményei, miután napvilágra került az ügy. Hugh Grant csodálatosan gátlástalan a főszerepben, imádni való, hogy mennyire szeret antipatikus figurákat játszani, a széria pedig érdekes gondolatokat fogalmaz meg hatalomról, politikáról és homofóbiáról röviden, tömören.

9. Éles tárgyak

Hol nézheted meg? HBO GO

Gillian Flynn nem igazán szerette volna, hogy Hollywood megfilmesítse az első regényét, mert azt gondolta, hogy a karakterrajzokat, a városka bemutatását és a lélektani folyamatok összetettségét kigyomlálva csak egy szimpla krimi születne belőle. Sorozatként azonban már látott értelmet benne, hiszen így marad idő a finomságok bemutatására is. Az Éles tárgyakban a krimiszál csak a vázat adja egy nagyon erős családi és lélektani drámához, melyben Camille Preaker újságírónak hosszú évek után kell visszatérnie a szülővárosába, hogy szembenézzen saját feldolgozatlan múltjával, és elhidegült édesanyjával, Adorával. A minisorozat lassúságát ugyan sokan kifogásolták, de még így is az év egyik nagy sorozatélményét kaptuk a mindig pazar Amy Adams főszereplésével, aki elől csak az anyját játszó Patricia Clarkson vette el időnként a reflektorfényt.

8. The Terror

Hol nézheted meg? AMC

1845-ben két hajó, az Erebus és a Terror útnak indul, hogy a jeges tengeren utat törve rátaláljon az északnyugati átjáróra, megrövidítve ezzel a tengeri kereskedelmi útvonalakat. Csakhogy a jég túl vastagnak, a tél pedig túl keménynek bizonyul, a jégbe fagyott hajók legénységén szép lassan az őrület lesz úrrá, pláne, hogy nemcsak a zord körülmények, hanem egy ismeretlen lény is tizedelni kezdi őket. A Terror az év legkomorabb tévés élménye, egy sorozat, ami a jeges félelem és nyomasztás közben egy percet sem ad arra, hogy kicsit lazíthassunk. A hangulata telitalálat, az pedig egészen hihetetlen, hogy az alkotók nem a távoli északon, a fagyos télben, hanem egy magyarországi stúdióban vették fel az egészet.

7. Bodyguard

Hol nézheted meg? Netflix

Képzeld el a Több mint testőrt, de vond ki belőle Whitney Houston dalait és a sok romantikus giccset, viszont keverj bele egy komoly politikai játszmát, intrikákat, realizmust és egy nagy adagnyi vaskos, hatásos thrillert – így talán a közelébe juthatsz annak, milyen sorozat a brit Bodyguard. A BBC gyártásában készült széria először a hazájában döntött nézettségi rekordokat, de utána a Netflixre kerülve sem okozott csalódást. A sorozat főszereplőjét egy sikeres akció – a nyitójelenet egy valódi bravúr – után kinevezik a belügyminiszter asszony testőrének, és bár nézeteikben nem értenek egyet, hamar vonzalom alakul ki köztük. A Trónok harcából ismert Richard Madden viszi a hátán a szériát, amit már Golden Globe-díjra jelöltek, és a BBC azon van, hogy valahogy kicsikarjanak az alkotóból egy folytatást.

6. Barry

Hol nézheted meg? HBO GO

Elég komor szakma a bérgyilkosoké, amitől egy idő után könnyen be lehet sokallni. Pontosan ez történik Barryvel is, aki ugyan még ölöget, de láthatóan nem élvezi már a dolgot. Az életében akkor jelenik meg egy új fénysugár, amikor épp egy fiatal színészt készül levadászni, és közben maga is bekeveredik egy színészképző növendékei közé. Bill Hader komikus sorozata igazi gyöngyszeme volt az éves választéknak. Nem mintha korábban ne láttunk volna már bérgyilkosos vígjátékot vagy fricskát Hollywood feltörekvő színészeiről, viszont a Barry mindkettőt nagyon jól hozta, ráadásul úgy tudta megőrizni komédiajellegét, hogy közben az erőszakot nem bagatellizálta el. A gyilkosság Barry világában ugyanis nem csupán egy látványos eszköz az akciózáshoz.

5. Who Is America?

Hol nézheted meg? HBO GO

Sacha Baron Cohen új sorozatának létezéséről pár héttel a premierje előtt szinte senki sem tudott, olyan titokban tartották a Showtime-nál. A komikus a mozikban az utóbbi években nem igazán találta a helyét, a Borat utáni próbálkozásai rendre megbuktak, most viszont kiderült, hogy a televízió való neki igazán, mert itt nem kell a különféle performanszai köré egy történetet is felépítenie. A Who Is America? részei során vagy fél tucatnyi alteregót vett fel a továbbra is bravúros álinterjúihoz, konzervatív amerikai politikusokból csinált nyilvánosan hülyét, és görbe tükröt mutatott Trump elnök híveinek, meg persze azoknak is, akik a liberális szó mögötti tartalmat vitték el szélsőséges irányba. Volt egy-két laposabb rész, de az olyan poénokért, amikor egy republikánus kisváros lakóival elhitette, hogy náluk épülhet Amerika legnagyobb mecsetje, mindent meg tudunk bocsátani.

4. Maniac

Hol nézheted meg? Netflix

Az év egyik legizgalmasabb narratívájú és látványvilágú sorozatát a True Detective rendezőjének, Cary Joji Fukunagának köszönhetjük: a Maniacben egy disztópikus világban egy gyógyszerkísérlet ígéri a legkönnyebb utat a boldogsághoz. Fukunaga ugyan a valódi világot is rendesen kidolgozza, de talán ennél is izgalmasabb az utazás a szereplők (Jonah Hill és Emma Stone is remekelnek) agyának és gondolatainak mélyére, amiből hol kémfilmekbe illő jeleneteket, hol pedig egy fantasy kalandot kapunk elfekkel, magyarul igazán vad keverék sül ki az ötletből. A sorozat korántsem lett tökéletes, de akkora ambícióval készült, hogy ilyen értelemben semmi sem érhetett a nyomába.

3. Megszállottak viadala

Hol nézheted meg? HBO GO

Az év legkiismerhetetlenebb karakterét köszönhettük a Megszállottak viadalának Villanelle-nek, az egészen vad ruhákban (köztük tüllszoknyában) parádézó, játékosnak és komolytalannak tűnő bérgyilkosnak köszönhetően, aki vonzódni kezd egy angol titkosszolgálati hivatalnokhoz, akinek pont az a munkája, hogy levadássza őt. Kémes-bérgyilkosos játszmákból, akciójelenetekből és gyilkosságokból is kapunk ugyan dögivel, de a sorozat legfőbb báját a középpontjában feléledő leszbikus vonzalom adja, valamint a két, látszólag egyáltalán nem összeillő karakter csetlése-botlása az egymás felé vezető úton. A Megszállottak viadala a lehető legjobb értelemben vett csajos akciószéria, aminek a humora eredeti és ellenállhatatlan, Sandra Oh és Jodie Comer pedig életük alakítását nyújtják a főszerepekben.

2. Bizalom

Hol nézheted meg? HBO GO

Az Amerikában az FX csatornán bemutatkozó Bizalom sajnos nem robbant akkorát, mint amekkorát érdemelt volna. A Danny Boyle kreatív és burjánzó vizualitásával felvértezett széria ugyanazt mutatta be, mint pár hónappal korábban Ridley Scott filmje, A világ minden pénze, csak sokkal több fantáziával, részletgazdagsággal, izgalmasabb karakterekkel és baromi jó fordulatokkal. A Getty-emberrablás krónikája már felépítésében is csodálatos: sokszor részenként vált főszereplőt, és ha úgy hozza a szükség, egy teljes epizódot is feláldoz egy flashbackért, de pont az ötletek tobzódása adja az igazán átütő sorozatélményt, ami újra feltette a színészi térképre Brendan Frasert, és ismét adott egy-egy tehetségükhöz méltó szerepet Donald Sutherlandnek és Hilary Swanknek.

1. The Haunting of Hill House

Hol nézheted meg? Netflix

Shirley Jackson klasszikus horrorregényét ugyan feldolgozták már páran, de senki sem nyúlt még hozzá olyan értő kézzel, mint Mike Flanagan (Gerald’s Game), aki nem szimplán adaptálta, hanem továbbgondolta, és áthelyezte a cselekményét a jelenbe, pontosabban szétválasztotta két idősávra: a jelenre és a szereplők gyerekkorára, amikor pár hónapig abban a szerencsétlenségben volt részük, hogy beköltözhettek a kísértetjárta Hill House-ba. 2018-ra a kísértetházas horror igencsak elhasznált műfaj lett, és Flanagan szériája is csak azért tud működni igazán, mert nem ijesztgetni akar, hanem gyerekkori traumákat feltárni, ugyanis az emberi lélek sötét mélységeinél kevés ijesztőbb dolog létezik. A törött nyakú nőre egészen biztosan évek múlva is emlékezni fogunk, az ötödik és a hatodik rész pedig valóságos történetmesélési bravúr.