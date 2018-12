Ez Ambrus Attila legnagyobb félelme

Ittas vezetés miatt tíz hónapra bevonták az egykori bankrabló jogosítványát. Veszélyeztetett terhes felesége heteken belül szül. Csakhogy a kórház hatvan kilométerre van az otthonuktól, így Ambrus Attila attól fél, hogy első gyermeke taxiban fog világra jönni – írja a Bors.

“Tudom, hogy hibáztam, elismerem. Nem is akarok mentegetőzni, vállalom a tetteimért a felelősséget. De tíz hónap jogosítvány nélkül? A feleségem ve­szélyeztetett terhes, januárban születik az első gyermekem. És őt ki fogja majd a kórházba vinni, ami hatvan kilométerre van az otthonunktól? Bánom is én, elmentem volna utcát söpörni vagy fizetek több pénzt, fő, hogy biztonságban tudjam a feleségemet és a gyermekemet. Még fogalmam sincs, hogy mit kezdek, ha megindul a szülés. Az én gyerekem biztos, hogy nem egy taxiban jön majd világra! Pedig lássuk be, benne van a pakliban, hogy az egyórás autóút alatt születik meg a kislányom…” – mondta Ambrus Attila.