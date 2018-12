Irtó cuki képet osztott meg a gyerekeiről Tápai Szabina

Titokban tartotta második gyermeke születését a két sportoló, de azóta már képet is láthattunk Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislányáról. Valljuk be, Milla nagyon édes baba, de ennél már csak az cukibb, ahogy a nagyobbik gyerek, Bence ölelheti. Szerencsére ezt a pillanatot is megosztotta a követőkkel a kézilabdázó.

„Az igazi testvéri szeretet. Annyira boldog vagyok, hogy a Beni így fogadta a Millát! Nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy felkészítsük, és azt hiszem, eddig nagyon jól sikerült” – írta Tápai Szabina fotójához.