Berki Krisztián Natiról: „Köszönettel tartozom az édesanyjának”

Hódi Pamela megtiltotta Mazsinak, hogy a lányáról posztoljon, sőt megfogadta, hogy ő sem fog megosztani semmit Natival kapcsolatban. Berki mégis kitett egy képet a gyerekéről, egy óvodai produkció után. A pár soros köszönetben pedig elsősorban Mazsiról ír, bár azért exét is megemlíti egy helyen.

„Apai büszkeség. Karácsonyi ünnepségre készül az Én egyetlen kislányom: amikor a kislányom elhívja a feleségemet @berkimazsi-t a karácsonyi ünnepségre, hogy szeretné, hogy ott legyen és nézze meg, akkor szerintem boldog és elégedett lehetek hiszen amikor a kislányom is szereti a páromat és ezt ki is fejezi nem csak szavakkal, hanem tettekkel akkor ez Nekem is visszacsatolás, hogy az életünk jó irányba halad. Köszönettel tartozom édesanyjának aki szintén neveli a kislányomat” – írta a fotóhoz Berki Krisztián.