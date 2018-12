Szőcs Reni klipforgatása eléggé veszélyes volt

Szőcs Reni a Sztárban sztár harmadik kiesője volt, de nem búslakodott, azóta tervezi az új dalait és most egy klipet is elkészített az egyikhez. Extrém videóra vágyott, így egy elhagyatott helyen forgott a klip, ahol igen ijesztő furcsaságok történtek.

„Egy romos,elhagyatott pincében sikerült csak megvalósítani a sok keresgélés után, így eléggé ijesztő volt, hiszen nagyon hosszú folyosók voltak, sötétség, és elhagyatott szobák, amik már-már omlás veszélyesek voltak, olyannyira hogy egy tégla le is esett forgatás közben fentről (tiszta szerencse, hogy hatra léptem időben)” – mesélte Szőcs Reni.

„Borzasztóan hűvös volt, és én órákon át egy száll ingben vagy egy hosszú ruhában voltam, teljesen szétfagytam már, éreztem, hogy meg fogok fázni, úgyhogy tegnap reggelre sikeresen be is lázasodtam, és a torkom is begyulladt. Mindent megtettem a jó felvételek érdekében, nem elég, hogy borzasztó hideg volt, de még szelet is kreáltunk, így szerintem emiatt fáztam meg még jobban. A szél miatt rám esett nagyon-nagyon sok pókháló, a hajam teljesen megtelt, a cipőm, a nadrágom is, már attól féltem, hogy nehogy pókokkal is megteljek, de szerencsére nem láttam magamon ilyesmit.”

„Az egyik jelenetnél ahogy megfogtam a falat, a vakolat teljesen leomlott. Az elég ijesztő volt, hiszen nem tudtam, hogy mennyire intenzíven fussak újból neki az egésznek. Eléggé féltünk egy-két jelenetnél, volt, hogy majdnem feldőlt a szék amin ültem forgatás közben, a párom állította meg. Veszélyes lett volna, ha eldől, mert teli volt régi vezetékekkel és nem voltunk biztosak benne, hogy nem rázna meg egy két kábel.”