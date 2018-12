Kollányi Zsuzsinak fürdeni sincs ideje az ikrek mellett

Alaposan megváltozott Kollányi Zsuzsi élete ikrei születése óta. A TV2 sztárja hónapokig titkolta, hogy nem egy, hanem két kisfiúnak adott életet augusztus végén, így természetesen az első gyerekkel járó nehézségek és fáradtság is megkétszereződött. Zsuzsi a Best magazinnak mesélt róla, hogy alig marad magára ideje Bence és Bálint mellett.

“Imádtunk esténként együtt zuhanyozni [a férjemmel], de amióta a fiúk megszülettek, erre nem volt példa. Ha valamelyikünknek sikerül eljutnia a fürdőbe, addig a másik vigyáz a kicsikre” – meséli az énekesnő.

A karácsony is a babázás jegyében fog telni Kollányiéknál, de arra is csak nagy nehezen tudnak felkészülni. “Amikor megkérdezte párom, mit fogok főzni karácsonyra, én is elcsodálkoztam, hogy az elmúlt négy hónapban nem volt fakanál a kezemben. Mert egy mosást bedobok a két pici mellett, meg ki is tudok teregetni, de főzni nem marad energiám” – mondta Kollányi Zsuzsi, aki imád cukibbnál cukibb képeket megosztani az ikreiről.