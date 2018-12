Király Peti a kislányával főz a Konyhafőnök VIP-ben

Király Peti már többször is beszélt a kislányáról, akire nagyon büszke, azonban eddig nem láthattuk Lilit. Most, a döntő előtti nap vele fog főzni az ÉNB-s, aminek nagyon örül, de nemcsak ő, hanem a gyermeke is, aki már régóta vágyott arra, hogy szerepelhessen az édesapjával.

„Már régóta szeretnék vele együtt lenni a tévében – mondta Lili, és azt is elárulta, hogy az anyukája eléggé háklis a konyhában, de az apukájával nagyon jól működnek együtt. „Innentől kezdve a főzés is jellemző lesz az életünkre, lehet, hogy nyitunk egy éttermet…” – ábrándozott el Király Peti.