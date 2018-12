Gáspár Evelin új fotójától elájultak a kommentelők

Gáspár Evelin kitűnik a családból: ő az első, aki diplomát szerzett, amiért nagyon büszke rá mindenki a famíliában. A tanulás és a munka mellett influencerként is megállja a helyét, hiszen hatalmas a követőtábora. Ezt ki is használja, így ahol tud, segít. Így a karácsony közeledtével nagyon sokat adakozik, és próbálja a rajongóit is erre buzdítani. Ha pedig ehhez egy szuper fotó kell, azt sem rest meglépni.

Persze az egész alakos képein is bomba:

Azért ezek után már értjük, hogyan szorgoskodta össze Gáspár Evelin azt a 113 ezer követőt… Ráadásul egy ideje újra szingli, szóval hajrá, fiúk!