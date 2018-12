Várkonyi Andrea már csak a lányuk miatt beszél Bochkorral

Élete legnehezebb évén van túl Várkonyi Andrea, amiről nyíltan mesél és örül, amiért a visszajelzésekből az derült ki: másoknak is erőt ad ezzel. Andrea elvesztette a nővérét márciusban, nyáron elköltözött a lányával együtt Bochkor Gábortól, és felmondott a munkahelyén. Most viszont a Storynak adott exkluzív interjúban arról mesél, hogyan építette fel az új életét.

“A ház már november vége óta karácsonyi fényárban úszik. Végre teljesen szabadon, Nóri és az én ízlésemet tükrözve díszítettük fel” – kezdte Várkonyi Andrea, aki lelkesen mesélt arról, hogyan tervezte meg a karácsonyt. Jönnek a szülei, ahogy minden évben szenteste, és most velük is maradnak néhány napot.

“Nóri egyébként az édesapjával tölri majd a karácsony egy részét. Tőle is kap majd meglepetéseket. Mi azonban idén már nem ajándékozzuk meg egymást Gáborral.”

Ez nem is meglepő, hiszen a műsorvezető elárulta, milyen most a viszony a gyereke apjával.

“Csak a lányunkat érintő dolgokról beszélünk, és akkor találkozunk, amikor Gábor eljön Nóriért.”

A pár új napirendje is kialakulóban van, ezt mindketten rugalmasan kezelik. Andi mesélt arról is, hogy a lányával hogyan beszélte meg az új helyzetet, hogyan alkalmazkodott Nóri a mostani életéhez. Ráadásul, a Story inetjúban Andi kitért arra is, hányadán áll a szerelemmel.

Bochkor Nóri és Várkonyi Andrea karácsonyi képei csak a Storyban: