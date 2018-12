Sokkal több ő izmos hablegénynél – Bemutatjuk Aquamant, azaz Jason Momoát

Hollywood sokáig csak az izmos, adoniszi testalkatú, egzotikus vonásokkal megáldott alfahímet látta meg benne. Nem csoda, hogy az első szerepét a Baywatchban kapta, de akkoriban még őt sem a színészi karrier iránti olthatatlan vágya vezette. Ahogy az NLCafénak 2011-ben elmondta: „A rádióban hallottam, hogy férfi és női főszereplőt is keresnek, és vagy ezerötszáz csávó között álltam sorba az unokatesóimmal. Csak azért mentünk, mert tudtuk, hogy a Baywatchban vannak a legdögösebb csajok a világon.” Mivel akkoriban semmilyen showbusiness-tapasztalattal nem rendelkezett, az önéletrajzát összehazudozta korábbi modellmunkákat kitalálva, és azóta is rendre meglepődik, amikor az akkori füllentéseit viszontlátja a különféle róla készült portrékban (még a Wikipédia-oldalán is ott vannak). A fénykorán éppen túl lévő sorozat még nem hozta meg neki a nagy áttörést, de arra egyértelműen jó volt, hogy letegye a névjegyét Hollywoodban, és elmenjen Kaliforniába szerencsét próbálni.

Világsiker is, meg nem is

Az egzotikus vonásait leginkább apjától, a tősgyökeres hawaii Joseph-től öröklő Jason Momoa a művészi vénáját is a szüleitől kaphatta. Édesanyja fotós, édesapja festő, így nem csoda, hogy egy kreatív srácuk született, akinek azonban sokat kellett várnia arra, hogy igazán kiélhesse a kreativitás iránti vágyát. Hollywoodba költözvén eleinte ő is csak egy volt a sok megélhetésre vágyó színész közül, amin csak a 2005-ös Stargate: Atlantis változtatott valamelyest, ami évekig megélhetést biztosított az akkoriban karakteres raszta hajjal nyomuló Momoának. Ezt a megjelenését nagyon kedvelte, de a haja egy idő után olyan nehéz volt, hogy rendszeresen fejfájások gyötörték a frizurája miatt, ezért amikor pár év után végre megszabadulhatott tőle, az valóságos örömünnep volt számára. Jellegzetes megjelenésére többen is felfigyeltek. Amikor keresték Arnold Schwarzenegger utódját a Conan rebootjához, a barbárszerepben már első ránézésre is tökéletesen hiteles Momoa lett a befutó, és ezzel majdnem egy időben rábízták egy barbár nép vezére, Khal Drogo szerepét a legendássá váló Trónok harca sorozat első évadában is. Úgy tűnt, végre kitárulnak Hollywood kapui Momoa előtt, csakhogy pechje volt.

A Conan-film pocsékul sikerült, a nézők nem járultak a kasszákhoz, a Trónok harcában pedig bármekkora közönségkedvenccé is vált, az ellen ő sem tudott mit tenni, hogy a regények írója, George R. R. Martin már az első kötetben végzett a karakterével. A rajongók máig imádják Khal Drogo megformálásáért, Emilia Clarke-kal alkotott kettősük lenyűgöző volt, de ez csak egyévnyi munkára volt elég. A Trónok harca példátlan népszerűsége miatt ugyan Jason Momoa világhírű lett, de az álomgyár látványosan nem tudott mit kezdeni igencsak egyedi karakterével. B-kategóriás akciófilmek, valamint kevéssé sikerült független filmek szerepei maradtak csak neki. Mindeközben benne annyira buzgott a tenni akarás, hogy még egy saját filmet is rendezett Road to Paloma címmel 2014-ben, de a felemás fogadtatás miatt ez sem volt elég ahhoz, hogy a filmszakma a keblére ölelje őt.

Egy családban Lenny Kravitz-cel

Bár a karrierjében talán peches volt, ezt tökéletesen ellensúlyozta a magánéletbeli szerencséjével. Nem sokkal a Kaliforniába költözése után közös ismerőseiknek köszönhetően ismerte meg egy szórakozóhelyen az egzotikus szépségű Lisa Bonet színész-énekest. Bonet visszaemlékezései szerint a láng akkora volt kettejük között, hogy már az első találkozás után úgy vitte őt haza Momoa a vállán, ahogy az ősemberek szokták a nőiket. Még csavarosabb a sztori, ha hozzátesszük, hogy Jason már gyerekként kinézte magának Lisát a The Cosby Show című sitcom szereplőgárdájában, és állítása szerint egy kicsit már akkor beleszeretett, vagyis rajongóból vált szeretővé.

Bonet akkor már túl volt egy viharos kapcsolaton a világhírű zenésszel, Lenny Kravitz-cel, akitől egy lánya is született, Zoë. Mivel kettejük között mindössze kilenc év a korkülönbség, Momoa nem annyira pótapja, mint inkább a bátyja lett a lánynak, akihez azóta is szoros kapcsolat fűzi. Hamarosan aztán született két saját gyerekük, egy lányuk és egy fiuk is Bonet-vel, és a család annyira harmonikusan működik, hogy az kívülről nézve már akár furcsának is tűnhet. Momoa például összehaverkodott Lenny Kravitz-cel, aki rendszeresen átjár hozzájuk, és olyannyira nincs féltékenység kettejük között, hogy még az is elő szokott fordulni, hogy Lisa elkíséri az exét egy-egy vörös szőnyeges eseményre.

Aki nem hiszi, nyugodtan járjon utána a dolognak Jason Momoa Instagram-oldalán, ahol a színész lelkesen közvetíti a családi pillanatokat, és gyakran megörökíti magát a barátaival is. Gyerekeiket Lisával próbálják a médiát kizárva nevelni: az ő otthonukban nincs tévé, és az is szabályozva van a gyerekeknek, hogy mit lehet, és mit nem lehet nézni az interneten.

A Jóisten is Aquamannek teremtette

Az ismerősei és barátai Jason Momoában sosem a barbár vadállatot, hanem a jószívű, jó kedélyű mackót látják. A gyengéje a sör, főképp az ír Guinness, szeret gitározni, barkácsolni, motorozni, és a környezetvédelem is közel áll a szívéhez, de a megjelenésével időnként a balhékat is vonzza. Az arcán lévő sebhelyet például egy kocsmai verekedés után szerezte, miután egy söröskorsót széttörtek a fején.

Igazi mókamester – ehhez ajánljuk már említett, 2011-ben készült Jason Momoa-interjúnkat –, akinek például az is régi, sokszor hangoztatott vágya volt, hogy egyszer ő lehessen a házigazdája az Egyesült Államok egyik leghumorosabb tévéműsorának, a Saturday Night Live-nak, és ez most decemberben sikerült is. És miért? Mert ebben a hónapban Momoa játssza a főszerepet a DC-univerzum legújabb szuperhősfilmjében, az Aquamanben.

Eleinte ez a szerep sem tűnt feltétlenül főnyereménynek: Aquaman karaktere még a képregényfanatikusok körében is sokáig nevetség tárgya volt, ráadásul a szőke, kék szemű, skandináv megjelenésű fickó nehezen volt ráilleszthető Momoa fizimiskájára, de talán pont a szokatlan váltás miatt hirtelen mégis megnőtt az érdeklődés a figura iránt. A színész egy nyúlfarknyi pillanatra már a Batman Superman ellenben feltűnt Aquamanként, hogy aztán Az Igazság Ligájában mutatkozzon be igazán. Az a film még nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de arra elég volt, hogy Jason Momoát a DC-rajongók a szívükbe zárják. Egy biztos: idén decemberben nemcsak egy szuperhős, hanem egy új hollywoodi sztár születését is láthatjuk a vásznon.