Fekete Pákó karácsonyi dala is megérkezett

Azt nem is akarjuk elkenni, hogy Fekete Pákó karácsonyi dala tulajdonképpen augusztusban került fel a YouTube-ra, ahol azóta közel 1400 ember (nem elírás) látta. Most viszont, hogy szezon van, talán egyre többen ráéreznek a hangulatára.

Ha meghallgatttad a daltm és úgy érzed, elmondanád a véleményedet, akkor itt szavazhatsz Pákó karácsonyi szerzeményére:

A szöveg ugyan néhány helyen kicsit kevésbé érthető, de szerencsére, sokszor ismétlődik. Korábban Pákó klipjei bekerültek a legrosszabbak közé, és biztosan erről is lehetne mondani sok mindent. Például, hogy miért nem készítettek felvételeket az Andrássy úton, miért egy blue/green/boxban áll a lány, aki mögé kivetítik a boltokat, de szerintem a magyarázat a költségvetésen túl az időzítés is: nyáron nehezebb volt havas tájat találni. De nem is ez a lényeg.

Itt meg tudod hallgatni Pákó karácsonyi szerelmes dalát: