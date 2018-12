Tolvai Reni fehér ruhája kiemelte a nőiességét

Tolvai Reni végig azt kapta a Sztárban sztár zsűrijétől, hogy nem sikerült átváltoznia gyakorlatilag egyik produkciónál sem. A fináléban Dorina bőrébe bújt, a dal pedig ezúttal tetszett az ítészeknek és a közönségnek is. A színpadon hordott ruhája pedig megér egy misét, szuperül festett Tolvai Reni.

Tolvai Reni a műsor során és a közösségi oldalán többször is megmutatta nőies alakját, amit mindig meg is jegyeztek neki, főleg a zsűri férfi tagjai, de a követők is folyamatosan dicsérik – ezen pedig nincs mit csodálkozni.