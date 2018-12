Király Viktor összeállt Hajós Andrással

Tíz éve meghatározó alakja a hazai zenei életnek Király Viktor, aki az utóbbi időben egyre több magyar nyelvű dallal jelentkezik. Az Amerikában is népszerű énekes úgy érzi, az elmúlt tíz évben szinte minden hozzá közel álló stílusban kipróbálhatta magát. „Ebben a tíz évben, mint mindenki, én is sokat változtam. Voltak teljesen popos hangzású dalaim, voltak rockosabbak. Voltak angol nyelvű dalaim, és magyarok is, sokféle stílusban szeretek mozogni” – árulta el Király Viktor a Sláger FM-en.

Az énekes egyre több magyar nyelvű dallal jelentkezik, legújabb dalát pedig nem mással, mint Majkával készítette. „A Filter című dalban Hajós András működött közre, és nem mással készítettük, mint Majkával. Többször dolgoztunk már együtt” – mondta az énekes, aki azt is elárulta, hogy közös munkájuk nem kérészéletű. Sőt, bár Király Viktor kitérő választ adott rá, de Majka nagy valószínűséggel a jubileumi koncertjén is fellép. „Bár ez egy rádióműsor, így nem láthatják, hogy erre a kérdésre, Majka is ott lesz-e, kacsintással válaszolok. A koncertemen több meglepetésvendég is lesz, köztük azok is, akikkel együtt dolgozom” – mondta Király Viktor.