Hujber Feri és felesége 15 év után elváltak

Hivatalosan is kimondták Hujber Ferenc és felesége, Tölgyesi-Khell Cynthia válását.

Ezt maga Tölgyesi-Khell Cynthia írta meg közösségi oldalán, majd a Blikknek is megerősítette a hírt:

Egy tizenöt éves korszak lezárult békében. Hivatalosan is elváltak útjaink. Innen kezdve megszűntem, mint Hujber Ferenc felesége! Csak és kizárólag Tölgyesi-Khell Cynthia vagyok, aki mindig is voltam, vagyok és leszek. Nekünk a legszebb karácsonyi ajándék, mindketten boldog párkapcsolatban élünk és a gyerekek is nagyon jól vannak