Szexuális zaklatással vádolják Geoffrey Rusht

Szexuális zaklatással vádolja Geoffrey Rusht az Orange Is the New Black című sorozat sztárja, Yael Stone. Stone elmondása szerint az ausztrál színész a The Diary of a Madman című film forgatása során szexuális tartalmú üzenetekkel bombázta őt, meztelenül táncolt előtte az öltözőjében, egy alkalommal pedig egy tükör segítségével megleste őt, miközben zuhanyozott. Stone ekkor 25 éves, Rush pedig 59 volt – írja a Time.

Stone a New York Timesnak mesélte el történetét. Elmondása szerint eleinte lelkesen reagált Rush üzeneteire, hiszen hízelgőnek találta azokat, ahogyan azonban az üzenetek hangvétele egyértelműbben szexuálissá vált, egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Az interjúban azt mondta, ma már határozottabban lépne fel Rush ellen, akkor azonban nem merte megsérteni a világsztárt.

A vádakra időközben maga Rush is reagált. Állítása szerint a vádak hamisak, szerinte Stone a kontextusukból kiemelve, félreérthetően adott elő bizonyos dolgokat az újságíróknak. Ennek ellenére azt írta, nagyon sajnálja, hogy ha bármivel megbántotta a színésznőt.