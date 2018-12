Ez a titok Cseke Katinka elképesztő fogyása mögött

Szinte hétről hétre vékonyabb Cseke Katinka, aki legutóbb egy fotósorozatban mutatta meg bájait. Egy friss interjúban azt is elárulta, mi segítette hozzá az elképesztő eredményhez. A színésznő szerint sokan bele se gondolnak, mennyire fontos a barátok támogatása a célunk eléréséhez.

“A barátság lényege, hogy akkor is melletted van, ha kétszáz kiló vagy, és ak­­kor is, ha hatvanöt. Sosem volt kérdés, hogy akkor is a barátaim, ha kövér va­gyok, és akkor is, ha vékony. Ők annak örülnek, ha boldog vagyok, és most látják rajtam, hogy jólesik harminc kilóval vékonyabb csajnak lenni” – mondta a luxusfeleségekről, Köllő Babettről és Polgár Tündéről Katinka.

“Érdekes, hogy minket, nőket mennyire befolyásol, mit mutat a mérleg. Amióta Katinka lefogyott, mintha kicserélték volna. Viszonylag könnyen ment neki, kapkodja a kis tablettáit, olykor edzeni is elmegy, és beállt az étrendje. Már nem látom, hogy előadás előtt csokit eszegetne” – árult el további kulisszatitkokat barátnőjéről Köllő Babett.

Polgár Tünde a Borsnak hozzátette: Katinka fantasztikus átalakuláson ment keresztül, ő pedig továbbra is mellette áll ezen az úton, hiszen Katinka további kilóktól is szerene megszabadulni.