ByeAlex húga legalább olyan menő, mint a zenész

View this post on Instagram

The dress I’m wearing is a part of my collection , more details soon ! U can preorder now ! 𝐀𝐌𝐈𝐈𝐙𝐌𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 My 𝙰𝚛𝚝𝚠𝚘𝚛𝚔 page @amiizmusdesigns My 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 page @amarillaandlapheal #amiizmus #dressoftheday A 𝗋𝗎𝗁𝖺 𝖺𝗆𝗂𝗍 𝗏𝗂𝗌𝖾𝗅𝖾𝗄 𝖺 𝗄𝗈𝗅𝗅𝖾𝗄𝖼𝗂ò𝗆 𝖾𝗀𝗒𝗂𝗄 𝖽𝖺𝗋𝖺𝖻𝗃𝖺! 𝖬à𝗋 𝗅𝖾𝗁𝖾𝗍 𝖾𝗅ô𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾𝗅𝗇𝗂 P⃣h⃣o⃣t⃣o⃣ taken @laphealsterling /// ❤️