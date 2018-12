Ők a 90-es évek leghíresebb szeretői

Azt hitte, soha többet nem tud majd szeretni

1990-et írtunk, amikor az akkor 23 éves Carla Bruni (ma már Carla Bruni-Sarkozy) és a rockerlegenda Mick Jagger viszonyba kezdett. A Rolling Stones énekese ekkoriban Jerry Hall férje volt. Amikor Jagger életéről könyvet írtak, erre a viszonyra is fény derült. A kapcsolatról és a szakításról Bruni később így nyilatkozott: „Azt gondoltam, hogy soha nem teszem magam túl ezen. Minden reggel kétségbeesve ébredtem. Azt hittem, soha többet nem leszek már szerelmes.”

De nem Bruni volt Jagger egyetlen híres hódítása a 90-es években, amíg házas volt. 1997-ben rövid életű, ám igencsak szenvedélyes viszony fűzte Angelina Jolie-hoz. Az említett könyvben megszólaló szemtanúk arról beszéltek, hogy Angelinát többször látták kijönni Mick Jagger bangkoki szállodaszobájából.

Clinton híres és kevésbé híres szeretője

Nemcsak Mick Jagger, de Bill Clinton is duplázott. Kezdjük, a történelem talán legismertebb afférjával. Monica Lewinsky gyakornok volt a Fehér házban, amikor viszonyba kezdett az Egyesült Államok akkori elnökével, a demokrata Bill Clintonnal. Kettejük viszonya 1995-től 1997-ig tartott. Az elnök eleinte tagadta a viszonyt, de később „nem helyénvaló kapcsolatnak” nevezte azt. Lewinskyt pillanatok alatt felkarolta a média, tévéktől kapott állásajánlatot, majd pszichológiából szerzett diplomát. Napjainkban az egyik élharcosa annak a törekvésnek, hogy minél kevesebb gyerek legyen a megfélemlítés, vagyis a bullying áldozata.

Csakhogy nem Lewinsky volt Clinton első szeretője. Gennifer Flowers egykori modell, majd Penthouse címlaplány, 1992-ben, az elnökválasztás alatt állt elő azzal, hogy közel tizenkét évig volt viszonya az akkor még csak elnökjelölt Bill Clintonnal. A férfi itt is tagadta a vádakat, annak ellenére, hogy a nő hangfelvételeket is közzétett kettejük beszélgetéseiről. 1998-ban Flowers eskü alatt vallotta, hogy viszonyuk volt. Clinton ekkor úgy fogalmazott, hogy csak egyszer feküdtek le egymással, még 1977-ben. Ekkor egyébként már két éve volt Hillary Clinton férje. Flowers ezután kiadott egy könyvet és igazi, olcsó, Z-kategóriás filmekben vállalt szerepeket.

A hírhedté vált 17 éves szerető

Vannak szeretők, akik teljesen hétköznapi életet élnek, mígnem rossz útra tévednek, és egyik napról a másikra, az ő nevükkel lesznek tele a lapok. Ilyen volt Amy Fisher és Joey Buttafuoco is. 1991-et írtunk, amikor a tizenhat éves gimnazista Amy, viszonyt kezdett a házas, 35 éves autószerelővel. Mire Amy betöltötte a tizenhetet, eluralkodott rajta a beteges féltékenység. Mivel sokkal idősebb szeretője egyáltalán nem akarta elhagyni érte a nejét, Amy odasétált a házukhoz, becsöngetett, majd az ajtót nyitó Mary Jót arcon lőtte. Az asszony túlélte a támadást, de a kamaszlány hét év letöltendő börtönbüntetést kapott. A lapok pedig ráragasztották a Long Island-i Lolita jelzőt.

A Camilla-sztori

Mindenki tudja, hogy Károly herceg egyáltalán nem akarta feleségül venni Diana hercegnőt. Károly már az esküvője előtt, később pedig a házassága alatt végig viszonyt folytatott jelenlegi nejével, Camilla hercegnővel. A viszony természetesen nem a 90-es években kezdődött, de 1993-ban látott napvilágot az a felvétel, amelyből feketén-fehéren kiderül, hogy a trónörökös és Camilla között több van puszta barátságnál. Diana beadta a válópert, ahogyan Camilla is elhagyta a két gyermeke apját. 2005-ben Károly herceg feleségül vette a nőt, aki az elmúlt évek alatt bebizonyította, hogy bár sokan, hosszú évekig pálcát törtek felette, odaadó társa lett a trónörökösnek, kitartóan eleget tesz minden kötelezettségének, szeretetben neveli Vilmos és Katalin gyermekeit, és már most tudni lehet, hogy Károly trónra lépése után szeretné megtartani a hercegnői címét, és nem óhajt királyné lenni.

Donald a szeretőből exet csinált

Listánk következő alanya nem más, mint Donald „a klímaváltozás nem létező dolog” Trump. Mielőtt az Egyesült Államok elnöke lett, 1992-ben olyan csodálatos dolgokat csinált, mint hogy szerepelt a Reszkessetek betörők folytatásában. De nem csak ezért olyan emlékezetesek számára a 90-es évek.

Ez volt az az időszak, amikor viszonyt folytatott Marla Maples modell-színésznővel, miközben már tizenhárom éve volt Ivana Trump férje. 1990-ben ráadásul Marla és Ivana összebalhézott Aspenben, amit címlapon hoztak le a magazinok. Ivana és Trump elváltak Marla pedig megszülte lányát, Tiffany Ariana Trumpot és 1993-ban hozzáment az ingatlanmogulhoz. A nászra 1000 vendéget hívtak meg, ám 1997-ben mégis szakítottak A válást 1999-ben mondták ki.

Ennek is válás lett a vége

A 90-es évek közepén Melanie Griffith Don Johnson felesége volt, Antonio Banderas pedig Ana Lezaand férje. Azonban Griffith és Banderas inkább egymás karjában kereste a boldogságot, és ami egykor könnyed viszonynak indult, az komoly szerelem lett. Mindketten beadták a válópert, és egy évvel később már össze is házasodtak. Kapcsolatuk 2015-ben futott zátonyra. A válást a férfi kezdeményezte, máig jó viszonyban maradt egykori nejével.

Nevelt lányával lépett félre

Úgy tűnik, hogy Mia Farrow és Woody Allen házassága valahogy minden válogatásba bekívánkozik. Bizony-bizony, hiszen nem is olyan régen írtunk arról, hogy közös fiuknak talán nem is Allen, hanem Frank Sinatra az apja, legalábbis Farrow szerint. A színész-rendező és a színésznő már tíz éve alkotott egy párt, amikor 1994-ben viharosan szakítottak. Ekkor derült ki Mia számára, hogy Allen félrelépett az adoptált lányával, az akkor 21 éves Soon-Yi Previnnel. A színész végül 1997-ben oltár elé állt Soon-Yi oldalán, akinek sokáig a nevelőapja volt. Minimum bizarr.

A nő, aki új életet kapott

Hugh Grant határozottan a 90-es évek sztárja volt. Futott vele a szekér, számos kasszasikerben szerepelt, és olyan gyönyörű nő mellett hajthatta álomra a fejét, mint Liz Hurley. Mégsem volt neki elég mindez. 1995-ben letartóztatták, mert Los Angelesben az autójában orálisan kényeztette egy helyi prostituált, Divine Brown. Grant rögtön másnap kiadott egy közleményt, melyben azt ecsetelte, hogy mélyen megbánta a történeteket, totális marhaságot csinált, és megalázta, megbántotta azokat embereket, akik a legjobban szeretik. Közben a magazinok valamennyien az érintett hölgyet szerették volna megszólaltatni. A befutó végül a News of the World lett, 100.000 dollárt fizetett Brown nyilatkozatáért. A nő azt mondta, hogy hatvan dollárt kapott az orális aktusért cserébe, és Grant olyanokat súgott a fülébe, hogy mindig is egy fekete nővel akart szexelni, és ez volt az ő szexuális fantáziája. Divine végül 1,6 millió dollárt keresett a médiaszereplésekkel. Vett egy négy hálószobás házat Beverly Hillsben, és magániskolába küldte a lányát.

Az a szomorú hírünk van a jelenkor celebjeinek, hogy bár a 90-es években gombamód szaporodó pletykalapok még sok viszonyról lecsúsztak, napjainkban, a Snapchat és az Instagram korában pillanatok alatt derülnek ki a félrelépések. Érdemes tehát nem a főbejáraton kisurranni abból a bangkoki hotelből…