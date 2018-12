Wolf Katiért odavannak a külföldiek

Lassan nyolc éve annak, hogy Wolf Kati a világ egyik legnagyobb könnyűzenei rendezvényén, az Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselte. Bár a mai napig kudarcként éli meg, hogy a középmezőnyben végzett, mégis profitált belőle: nemzetközi, főleg német és skandináv területen azóta is sok rajongója van. Az énekesnő éppen nemrégiben tért haza egy kölni koncertjéről. Többek között erről, újévi koncertsorozatáról, a fellépéseken átélt extázisról, illetve a színpad és a magánélet közti két különböző dimenzióról, valamint a kislányairól is őszintén mesél most.

Wolf Kati igencsak mozgalmas időszakot tudhat maga mögött: nyáron Svédországban, majd Finnországban koncertezett, két hete pedig Kölnben volt fellépése. Ő maga is meglepődött azon, hogy külföldön is szeretik, sőt vele együtt éneklik a dalait – és nemcsak az angol nyelvűeket! Mint azt most megtudhatjuk tőle: a karácsony közeledtével sem pihen, sőt a kislányaival közösen, lázasan készül az ünnepekre. Kati többek között erről is beszél a Sláger TV most vasárnapi műsorában, a Zenepostában.

„A kisebbik lányom nagyon szeret kézműveskedni, szerencsére roppant kreatív. Van, hogy otthon nyolc órán keresztül zokniszörnyet gyártunk. Két éve bejelentette, hogy nem veszünk adventi koszorút, hanem csinálunk. Én ebben annyira nem vagyok jó, de minden évben valahogy a szabadidőmben elloholok, megveszek mindent, ami neki kell ehhez, és tényleg csodaszép koszorúkat gyártunk. Így teljesen más, hogy az van az asztalon, amit ő rakott össze” – meséli az énekesnő Pordán Petrának.

A Zeneposta háziasszonya arról is faggatja, hogy milyen extázisban van része, és mit érez egy-egy jól sikerült koncertje után, a színfalak mögött.

„A színpad annyira más közeg, nagyon mély érzéseket hoz elő, az egész egy nagyon felfokozott lelki állapot. Amikor lejövök, ez a világ egy csettintésre megszűnik. Akkor egy kicsit üresnek érzem magam. Olyan ez, mint amikor vizsgázni mész. Készülsz, szinte belehülyülsz, annyit tanultál, és amikor vége, csak leeresztesz, kiengedsz minden feszültséget és olyan mintha egy másik dimenzióban lennél…”– mondja teljes átéléssel Kati, aki arról is beszél, hogy gőzerővel készül újévi koncertsorozatára, amelyről néhány kulisszatitkot is elárul az interjúban.