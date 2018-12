Melania Trump új külsején gúnyolódnak

Valószínűleg a most következő képes poénok és megjegyzések akkor viccesek igazán, ha tudjuk, kicsoda Jennifer Coolidge. De ne állj meg itt, csak mert esetleg névről nem tudod, ki ő. Mert, ha úgy mutatjuk be, hogy ő Stifler mamája, akkor már sokaknak megvan az aha-pillanata. De szerepelt a Doktor Szösziben is, ahol ugyan félénkebb volt a karaktere, de a külseje gyakorlatilag változatlan maradt.

És van Stifler mamájaként az Aerikai Pitéből. Gyakorlatilag ő az a szereplő, aki máig legendás.

Most, hogy ez megvan, mutatjuk azt, amin két napja röhögnek az amerikaik, és azóta persze már a világban máshol is. Melania Trump kiszőkült, gyakorlatilag ennyi történt, de ez éppen elég.

Miközben a First Lady arról mesélt, milyen a kapcsolata a férjével és még vagy tucatnyi olyan dologról, amire a kutya sem figyelt a haja miatt, beindult az internet népe és mindenkinek elsőre ez ugrott be:

„Megvan, ki lesz Stifler mamája a folytatásbanö vagy a „Trump Stifler mamáját vette el” megjegyzések csak a jéghegy csúcsai.

Well, at least we know who’ll play Melania in the movie. Good call. Omg. 😳 pic.twitter.com/y1aMNQEspr — Sarah Wood (@sarahwoodwriter) December 13, 2018

Itt egy másik szép párosítás Melania Trump mint Stifler mamája:

Gonna put this right here. <pat, pat, pat> pic.twitter.com/MmxOhovqst — progressive poet (@k_poetess) December 14, 2018

De hasonlították azért máshoz is. Akadt olyan is, akinek nem a szőke színésznő ugrott be, hanem a Kardashian család apukája, aki leginkább azzal került a címlapokra, hogy férfiból nővé operáltatta magát. Caitlyn Jenner is alakíthatná Melania Trumpot egy róla szóló filmben, ezt a véleményt sokan osztják.

Abban pedig gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy Melania Trump legalább egy dolgot tanulhatna az esetből: legyen mindig kedves a fodrászához.

„Bárki festette erre az ócska sárgára Melania haját, az a fickó egy hős” – írta valaki.

Whatever colorist gave Melania this trash yellow blonde is a hero pic.twitter.com/66vBnPEI0I — Ellie McElvain (@elliemce) December 13, 2018

Közben azért politikai vonalon is voltak megjegyzések, mint a milyen szomorú, hogy Melania haja elterelheti a figyelmet arról, milyen gondok vannak a bel- és külpolitikában. Mások szerint Donald Trump sárga (ó, bocsánat, szőke) haja egyfajta zászlóként lebeg és annak a politikának a jelképe, amit az elnök képvisel. Szóval a First Lady csak belesimult a történetbe.

Félig viccesen pedig arra is tettek megjegyzést, hogy egy homofób országban senki ne csodálkozzon, ha úgy jár, mint Melania.