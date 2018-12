Kiderült, mit gondol Liptai Caludia Ördög Nóráról

Korábban sokszor olvashattunk olyanról, hogy Liptai Claudiát lecserélik Ördög Nórára, és hogy ez a TV2 egyik legnagyobb sztárjának nagyon megalázó volt. Cáfolhatta Liptai ezeket a rosszindulatú pletykákat, sokra nem ment vele, inkább hagyta is az egészet. Most, a közös munka során, végre mindenkinek kiderülhetett, hogyan is áll Ördög Nórával.

“Fantasztikus 10 hét volt. @ordognora örök élmény volt veled dolgozni! Imádtam! Fantasztikus nő vagy!” – írta a közös fotójukhoz a műsorvezető, és a kommentelők is egyetértettek abban, hogy jó párost alkottak. Pedig eleinte kételkedtek bennük sokan, de megvolt köztük a dinamika, és most visszavárják őket együtt a képernyőre, ami Liptai TV2-es távozása miatt egy nagy kérdőjel.