Itt eldől, ki nyeri ma az X-Faktort

Az NLCafé olvasói korábban is bebizonyították, hogy képesek előre megjósolni egy-egy verseny végeredményét. Igazuk volt akkor, amikor Vajna Tímea és Andy Vajna botránya utáni időszakről szavaztak, de mondhatnánk a Való Világ vagy a Sztárban sztár győztesének szavazását is. Most arra vagyunk kíváncsiak, mi lesz ma az X-Faktor döntőjében.

Idén nagyon gyorsan követték egymást az események, élmény volt nézni az X-Faktor válogatót, a mentorok is tudtak újat mutatni, és még arra is emlékszünk, hogy az egyik döntös, Tamáska Gabi egy rotációs kapa versenyen énekelt először, amikor szinte kifütyülték. De a Stolen Beat két Bencéje sem az a félénk páros, amelyikre a táborban még nem fogadtak volna a mentorok. És akkor ott az UNSK, akik egyediségükkel az első perctől új színt hoztak a versenybe.

Szerinted melyikük érdemli meg lejobban a mai X-Faktor győzelmet?

Tudjuk, hogy nem mindig az a show nyertese, aki győz, és megszerzi a címet, de most arra vagyunk kíváncsiak, te mit gondolsz a ma estéről.