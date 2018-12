Ezeknek a magyar sztároknak nincsen érettségijük!

A társaságból talán

Hujber Feriről köztudott, hogy nem bajlódott sokáig

a kemény borítójú okmány megszerzésével. Inkább kiment a piacra és vett magának egyet. Estin ugyan megpróbált eljutni az érettségiig, de aztán más, számára fontosabb dolgok mellett döntött. A sármos színész jelenleg Seattle-ben taxizik.

Tóth Gabi, a nemzet pacsirtája

sem ölt bele túl sok energiát az érettségi megszerzésébe. Persze több mint tíz éves előadói karrierrel a háta mögött már szüksége sincsen rá. Gyönyörű hangjával szerzett népszerűsége jottányit sem függ attól, hogy fel tudja-e rajzolni a kovalens kötést.



Fodor Zsóka, a

Barátok Közt sorozat Magdi anyusa

abból a szempontból kakukktojás listánkon, hogy bár érettségit nem szerzett, diplomája van. Fiatal lányként édesanyját ápolta iskolába járás helyett. Ettől függetlenül felvették a Színművészeti Főiskolára, amit el is végzett.

Majoros Majka Péter, az ózdi

születésű énekes-műsorvezető ugyancsak érettségi nélkül próbál boldogulni a világban, nem is rosszul. Bár másféle papírja azért van neki, villanyszerelő szakmunkás vizsgája. Ennek megszerzése szerinte amúgy nehezebb is volt, mintha az érettségire készült volna. Az ampervadász rapper ettől függetlenül azt nyilatkozta, hogy egyszer talán nekifut az érettségi bizonyítvány megszerzésének.

Görög Zita esetében némiképp érthető

a papír hiánya. Őt modellként szinte már gyerekkorában felfedezték, ezért aztán nem mindig járt be a suliba, iskolaéveit amúgy is a „zűrös” jelzővel írta le. Aztán színészkedni is elkezdett, ami végképp lehetetlenné tette számára, hogy a tanulásra koncentráljon.