Az X-Faktor nagy felfedezettjei közül csak egy döntős

Hamarosan véget ér az X-Faktor idei szériája. Ha nemcsak az énekhang és a produkciók alapján értékelnénk a versenyzőket, hanem csak azt néznénk, ki milyen személyiség, akkor valószínűleg máshogy alakul a döntő mezőnye. Összegyűjtöttük, hogy ki volt az idei verseny három legkülönlegesebb karaktere a döntők során. Közülük pedig csak egy lesz ott az X-Faktor fináléban.

A különc

Tamáska Gabriella az egyetlen döntőbe jutott szólóénekes. A különc lány gyakran hibázott a műsor során, de ezzel együtt is mindig továbbjutott. A nézőket valószínűleg megfogta nem mindennapi személyisége. Ami az X-Faktorban előny, az azonban a magánéletben olykor hátrány.

„Nem igazán tudok kötődni senkihez. Nem véletlen, hogy nagyon nehezen alakul ki párkapcsolatom. Ha megismerkedem egy fiúval, akkor az első pár napban tökéletesnek látom, de aztán, amikor elkezdem észrevenni a hibáit, akkor minden megváltozik, és már semmi másra nem tudok figyelni, csak arra a hibára. Így aztán hamar odébb is állok. Jó lenne megtalálni az igazit, de ez az én személyiségemmel nem olyan egyszerű” – mondja a lány.

A japán

Az idei versenyben szerepelt a japán Taka, aki különös körülmények között távozott a versenyből, és nagy port kavart, amikor mentora, Gigi is ellene szavazott. A fiú úgy döntött, visszatér az orvosi pályához. „Véletlenül csöppentem az egészbe, nem is én jelentkeztem a műsorba, hanem egy barátom nevezett be, nem nagyon terveztem, hogy énekelni fogok Magyarországon, és bevallom, azt sem gondoltam volna, hogy eljutok az élő showig” – mesélte Taka, aki tanulni érkezett hazánkba.

„Orvos családba születtem, édesapám idegsebész Japánban 2010-ben jöttem Budapestre, hogy az orvosi egyetemen kezdjek tanulni, de utána úgy alakult, hogy dolgozni is itt maradtam. Emlékszem, amikor leszálltam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és körbenéztem, egyetlen táblát sem tudtam elolvasni, nem is tudtam megszólalni. Ahhoz képest most már nagyon jól megy a magyar nyelv. Most Szegeden dolgozom a baleseti sebészeten. Nagyon érdekelnek a koponyaműtétek és a sportorvosi beavatkozások, ezekkel szeretnék foglalkozni a későbbiekben. A kollégáknak nem árultam el, hogy jelentkeztem az X-Faktorba, nem tudtam, mennyire lelkesednek majd egyáltalán az ötletért.”

Taka doktor rengeteget dolgozik, és ennek megvan az ára: nincs párkapcsolata. Igaz, ő nem kesereg ezen, tudatosan helyezi most másra a hangsúlyt az életében. „Magánéletem gyakorlatilag nincs. Nincs barátnőm sem. A privát életem abban merül ki, hogy a Japánban élő családommal beszélek telefonon, ha van egy kis időm, akkor focizok vagy elmegyek a kollégákkal vacsorázni. Úgy vagyok vele, hogy most még nem is gondolok a családalapításra, inkább a munkára összpontosítok, hiszen most még van hozzá erőm. 40-50 éves koromra már biztosan nem bírnám azt a tempót, és azt a fizikai megterhelést, amiben jelenleg élek. Van, amikor 30 órát dolgozom egyhuzamban a kórházban, ezt később már nem tudnám megtenni. Viszont a jövőmet most tudom megalapozni, szóval amíg bírom, addig ez lesz az első. Ha most sokat tanulok, sokat tapasztalok, és rengeteget melózok, akkor meg tudom teremteni az alapját annak a jövőnek, amiben helyet kaphat a család.”

A legidősebb

A magyar X-Faktor történetének legidősebb élő show-ba jutott versenyzője volt Ölveti László.

„Ötvenhárom éves vagyok, nőtlen és gyermektelen. Mindez nem véletlenül alakult így. Furcsa kimondani, de nem volt még igazán részem kölcsönös, nagy szerelemben. Pedig egyébként szerelmes típus lennék. Igaz, egyszer úgy hozta az élet, hogy egy futó nyári kapcsolatból akár boldog házasság is kerekedhetett volna. Volt egy nagy szerelmem, egy keletnémet lány, akivel 1982-ben ismerkedtem meg a Balatonnál. Onnan kezdve, kétévente mindig időnként meglátogattam, de ő aztán mégis más mellett találta meg a boldogságot. Olyanok vagyunk, mint a Forest Gumpban, Forest és szerelme, Jenny. Neki már született két gyereke, akiket én is ismerek. Tudom, hogy a maga módján nagyon kedvel, ezt a mai napig érzem. Csak hát férfiként nem én vagyok a zsánere. Nem beszélve arról, hogy valószínűleg nem arra vágyott, hogy csak kétévente lásson. Elbohémkodtam az egész életem.

A szüleimtől annak idején mindent megkaptam, nem kellett a mezőn kaszálnom, mindenem megvolt. A nyolcvanas évek közepén disszidáltam. Először a nyugat-németországi Lübeckbe mentem, aztán papírok nélkül szöktem át Amszterdamba. Alapítottunk egy zenekart a magyar barátaimmal, és a központi pályaudvar előtt utcazenéltünk, ebből kerestünk pénzt. Mindig sodródtam az eseményekkel, bejártam egész Európát, szinte mindenhol énekeltem. A mikor harmincévesen hazajöttem, behívtak a seregbe. Azután elvégeztem a tanítóképző főiskolát, de alig néhány hónapot dolgoztam napközis tanárként. Azóta is a zenélésből – van egy zenekarom az Ölveti Blues Band – és alkalmi munkákból élek, nemrég pedig Németországban végeztem kétéves menedzserképzőt, német nyelven. Sok kaland volt az életemben, de az igazán nagy dolgok, mint a tartós kapcsolat és család eddig kimaradtak” – mesélte Laci.

Az igazi döntősök

Mert azért úgy illik, hogy róluk is ejtsünk egy-két szót. Arany Timi az utolsó pillanatban esett el a lehetőségtől, hogy megnyerje az idei X-Faktort, de nagy meglepetésre két együttesnek is sikerült bekerülni Tamáska Gabi mellé. A Stolen Beat két tagja, Búzás Bence és Latyák Bence sem hitte el, hogy ez sikerült, és az USNK tagjai is gőzerővel készülnek az X-Faktor fináléra.