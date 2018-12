Vajna Timi félmeztelenül fotózkodik a mínuszban

Vajna Timi minden évben elmegy síelni, méghozzá a világ legnagyobb síparadicsomába, Aspenbe. Tavaly is volt rá példa, hogy különböző ruhadarabok nélkül csúszkált a hegyen, ráadásul nem egyedül: egy nagyon helyes férfi is volt Timivel, aki állítólag a síoktatója volt. Mindenesetre, újra itt a tél, Andy Vajna felesége pedig ismét nekivetkőzött.

Ezúttal Vajna Timi a naked gondy elnevezésű kihívásra fogta a vetkőzést, amit a rajongók közül nagyon sokan szexinek találnak. Igaz, most is akadnak utálkozók, de még a nők is azt írják, hogy az üzletasszony női szemmel is eléggé mutatós. Ettől függetlenül sokan gondolják azt, hogy nem kellene mutogatni magát.