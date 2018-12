Szarvas Andi, a Miss World Hungary: „Voltak nehéz napok”

Szarvas Andi egy hónappal ezelőtt utazott el Kínába, ahol a hétvégén sor került a Miss World döntőre. A magyar szépségkirálynő nem jutott be a 16-ba, a versenyt a mexikói lány nyerte, most először a Miss World történetében. Andi most egy összegzéssel jelentkezett, amelyben leírja, hogy voltak hullámvölgyei a kint töltött négy hét alatt.

„Véget ért ez a kis kaland,ami egy örökre szóló élmény marad számomra. A honvágy miatt voltak nehéz napok,de a családomra és a mellettem álló barátokra mindig számíthattam/számíthatok! Minden egyes napot élvezettel, kíváncsisággal éltem meg. Gyönyörű helyeken jártunk, és az ott élő emberek is hihetetlen kedvesek, figyelmesek, segítőkészek. Fantasztikus élménydús 1 hónap! Örülök, hogy megismerhettem 117 csodálatos lányt, és barátságokat köthettem, azért hiányozni fog. A nyertesnek pedig tiszta szívemből gratulálok, mert megérdemelte” – írta a közösségi oldalán Szarvas Andi, akinek most pár hét pihenés következik.