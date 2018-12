Jótékonykodással készül a karácsonyra az IHM

Az AsiaCenter szervezésében tartott karitatív plüssárverésükön lelkes Irigy Hónaljmirigy-rajongók százai adakoztak és vittek haza cserébe aranyos játékokat, hogy a srácokkal közösen tegyék szebbé a hátrányos helyzetű csöppségek karácsonyát. Tavasszal hirdette meg jótékonysági felhívását az Irigy Hónaljmirigy: arra kérték a rajongókat, hogy a banda minden koncertjére vigyenek magukkal plüssjátékokat, amelyeket aztán egy adott időpontban a színpadra dobálhattak. A jégkorongozóktól ellesett kezdeményezéshez a nyáron az AsiaCenter is csatlakozott, így gyűlt össze több tucat zsáknyi kis játékszer, amelyeket most jelképes adományokért cserébe vihettek haza a karitatív aktivitás záróeseményére ellátogatók. Sőt az ismert rádiós műsorvezető, Fittikém által celebrált eseményen még közös, dedikált fotók is készültek az IHM-tagok és az adományozó civilek főszereplésével.

„Remekül sikerült ez a karitatív plüssárverés, köszönjük a rajongóknak az adományokat, a bevásárlóközpontnak pedig ezt a szuper helyszínt és a körítést”– nyilatkozta az esemény után az IHM oszlopos tagja, Varga Győző. – Eleve arra sem számítottunk, hogy a felhívás nyomán több ezer aranyos játék jön össze alig fél év alatt, de az, hogy közel négyszázezer forintot sikerült itt összegyűjtenünk, egyenesen óriási! Ez is mutatja, hogy a jó ügyek érdekében az emberek szerencsére még mindig képesek az összefogásra.”

Győző azt is elárulta, hogy a befolyt összeg mellé néhány anonimitást kérő mecénás is hozzáteszi a maga adományát, amelyből végül a Cseppkő Gyermekotthoni Szolgálat, valamint a Pető Óvoda – Konduktív Óvodáért Alapítvány részesül. A megmaradt több száz plüss nagy részét pedig a magyar Rotary Club segítségével még karácsony előtt eljuttatják más rászoruló gyermekekhez.