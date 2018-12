Csobot Adél elárulta, min veszekszik Istenes Bencével

Csobot Adél és Istenes Bence végre nagyon sok időt tudnak együtt tölteni, hiszen a műsorvezető most már többet van itthon, mivel véget ért a német X-Factor. Nátán már igazi nagyfiú, és Ádin is nagyon gyorsan nő, szerencsére az őket érintő kérdésekben általában megegyezik a szülők véleménye. Akadnak viszont olyan dolgok, amelyekben egyikük sem képes kompromisszumra, erről írt Csobot Adél a blogján.

„Nincs nap, hogy ne hallgassam végig, hogy »Tempó, tempó! Gyerünk már! Induljunk!«, és természetesen nincs más mondat, ami ennél jobban idegesítene! Pedig tényleg pörgök, legalábbis én így gondolom” – kezdte Adél, akinek meggyőződése, hogy a fiúkat indig ő készíti fel az útra, Bence nem túl sokat segít neki.

„Először is kezdjük ott, hogy a gyerekeket közösen öltöztetjük fel mindig, főleg mióta ketten vannak. Emellett még Adél után is pakolok, hiszen ahol éppen leveszi a gyerekekről a pelenkát, az ott is marad. Aztán legtöbbször lepakolok a kocsiba – két fordulóval. Ami viszont még ennél is fontosabb: minden alkalommal megbeszéljük azt, hogy hány órakor kell elindulnunk, na, ez az az időpont, amit Adél miden alkalommal teljesen figyelmen kívül hagy” – kontrázott Istenes Bence, de hogy mit mondott a pelenkázásról és a csokievésről, azt Adél blogján megnézheted.