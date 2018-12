5 millió dollárra büntették Pharrell Williams-t a „Blurred Lines” miatt

Robint Thicke és Pharrell Williams közös dala, a Blurred Lines hatalmas sikert aratott 2013-ban, az egész világ ezt a nótát dúdolta. Hamar jöttek azonban a problémák: Marvin Gaye családja feljelentést tett a dallal kapcsolatban, hiszen úgy érezték, hogy az egész az énekes egy 1977-es számán, a Got to give it up című zenén alapszik. A két előadó nem tagadta, hogy ez a dal ihlette meg őket, azt viszont kikérték maguknak, hogy átvették egy az egyben. A bíróság végül úgy döntött, hogy mégis így történt, így most összesen 5 millió dollárt kell kifizetnie Pharrellnek és Robinnak.

Itt a feldolgozás:

És az eredeti:

Szerinted jól döntött a bíróság?