Várkonyi Andrea valósággal ragyog

Várkonyi Andrea egy hónapja jelentette be, hogy Bochkor Gáborral már nem alkotnak egy párt. Azóta rengeteg hír napvilágot látott velük kapcsolatban, de csak néha reagáltak. A rádiós azóta is a szakmában dolgozik, viszont a műsorvezető felhagyott a tévézéssel, most valami mást is kipróbálna. Úgy látszik, jó úton halad, hiszen valóssággal ragyog, akár 10 évet is letagadhatna legújabb fotója alapján.

Várkonyi Andrea szép estét kívánt a követőinek, akik egytől egyig azt írják neki, hogy mennyire csodálatosan néz ki. Ebben mi is igazat adunk nekik!