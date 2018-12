Vágó Piros fakanálra cserélte a mikrofont

Szinte nincs olyan nap Vágó Piros életében, amikor ne hódolna egyik legnagyobb szenvedélyének, a gasztronómiának. Az egykori rádiós az utóbbi időben csakis arra koncentrált, hogy megtalálja a helyét a hazai gasztronómiai életben. Piros most összeköti a munkát hobbijával, hiszen saját gasztronómiai témájú műsorral jelentkezik. „Szép lassan alakult ki a műsor koncepciója, valaki mindig hozzátett valamit. Elsőre kicsit idegenkedtem, mondván, hogy rádiós műsorvezető vagyok, de aztán egyre jobban tetszett a vlog ötlete” – árulta el Vágó Piros, aki igencsak kiveszi a részét a munkából minden epizód készítésénél.

„Nagyon sokat kísérleteztem, hogy a nézőknek jól működő glutén- és tejtermékmentes recepteket tudjak átadni. A forgatások megszervezése is nagyrészt az én feladatom, onnantól kezdve, hogy mikor, kihez menjünk, mit készítsünk… Ilyenkor sofőr, stylist, sminkes, kérdező vagyok egy személyben. Ahhoz, hogy minden a lehető leggördülékenyebben menjen, nagyon alapos előkészület szükséges” – mondta a műsorvezető, aki első vlogját már közzé is tette.



„A Piros kosarába mindent belerakunk, ami engem a gasztronómiában érdekel. Nem csak menő éttermeket, sőt! A hangsúly inkább a minőségen és az innováción van. Szeretném megmutatni azokat az embereket is, akik egy-egy jól működő gasztrovállalkozást visznek, legyen szó alapanyag-előállításról vagy készételről. Ezenfelül minden epizód része egy általam történő glutén- (és általában) tejtermékmentes étel elkészítése. Az első epizódban két pitét is készítek. Persze nem tudom megtagadni magam, úgyhogy nevetésre most is számíthatnak a nézők” – mondta Vágó Piros.