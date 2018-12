Szuper formában van a szülés után Tápai Szabina

Tápai Szabina egy hétig titkolta, hogy megszületett a kislánya, a Story magazinban mutatta meg az 1 hetes gyermekét. A sportolónő és férje már nagyon várták a kicsit, nem beszélve Beniről, aki – a képek alapján – odavan a kishúgáért. Szabina csak három hete szült, máris nagyon jó formában van, ezt pedig a közösségi oldalán mutatta meg egy egész alakos képpel.

A csodás alakot pedig nemcsak mi vettük észre, de a rajongók is, akik nem győzték dicsérni Tápai Szabinát. A külsejét pedig nem is egy mindent takaró ruhában mutatta meg, hanem egy feszülős szettben, ami még jobban kihozza, hogy milyen jól is néz ki a kézilabdázónő.