Sasvári Sándor élő adásban mutatta meg a lányait

Sasvári Sándor balesete már a múlté, újra tud hódolni szenvedélyének, a lovaglásnak. A színész korábban sokat mesélt a lányairól a tévében, de eddig nem nagyon mutatta meg őket. Persze nagyon büszke rájuk, csak nem szeretné, ha folyton szerepelnének. Most azonban bevitte őket a Fem3Caféba, ahol kicsit meséltek magukról.

Kiderült, hogy Sasvári Sándor nagyobbik lánya is nagyon szépen énekel, Léna nemsokára koncertet is ad. „Egyetemre járok, turizmust tanulok, ez most az elsődleges. Emellett most, az adventi időszakban minden héten van közös fellépésünk apával. Ha ez összejön, akkor semmiképp sem szeretném abbahagyni, mert imádom a színpadot és a zenét” – mesélte az idősebbik Sasvári-lány.

Az adás elején az is kiderült, hogy Emília azért érkezett bekötött kézzel, mert múlt héten autóbalesete volt az édesanyjával, amely során eltört a keze, és meg kell műteni. Most már szerencsére jól van, azonban a lovaglást egy időre szüneteltetnie kell.