Ezért szakított milliárdos párjával a magyar topmodell

Zahorán Bertold nem akart tovább a dollármilliárdos kínai üzletasszony, Wendi Deng árnyékában élni, és kilépett a kapcsolatból. A magyar sztármodell már nem bírta, hogy „eltartott fiúnak” nézik – írja a Bors.

A mezőberényi egykori kosaras és a világ egyik leggazdagabb embere, Rupert Murdoch médiamogul exfelesége kapcsolata két és fél év után futott zátonyra.

„Azt vettem észre, hogy Wendi mellett senki sem vesz komolyan, és ezt nem engedte tovább a büszkeségem. (…) Hatalmas érvágás volt a karrieremben ez a kapcsolat, és most, hogy külön vagyunk, érzem a változást” – vallotta be a bulvárlapnak Zahorán, aki most csak a karrierjére akar koncentrálni, de nem zárja ki, hogy idővel újra összejöjjön Wendivel.