Kulcsár Edina: „Gyerekkoromban nem volt miből adni”

A Czeizel Intézet jótékonysági akcióját több híres anyuka is boldogan fogadta. „Anyaként az egyik legfontosabb feladatom, hogy óvjam a kisfiam egészségét. Ezért is fontos számomra, hogy az életkorának megfelelő szűrővizsgálatokon úgy vehessen részt, hogy közben a legjobb kezekben van – mondta el Mádai Vivien. – Sok családnak azonban nem adódik lehetősége, hogy biztosítsa gyermekei számára a megfelelő orvosi kontrollt, ezért is csatlakoztam boldogan a Czeizel Intézet karácsonyi kampányához. Mi abban tudunk segíteni, hogy az Intézet által felajánlott vizsgálatok után a gyerekek ne üres kézzel menjenek haza. Remélem, minél több hozzám hasonló anyuka és apuka dönt úgy, hogy a lehetőségeihez mérten támogatja egy-egy ajándékkal ezeket a gyerekeket és családjaikat.”

„Bár gyerekkoromban nem volt túl sok miből adni, de mindig arra tanítottak, hogy segítsünk másoknak– árulta el Kulcsár Edina, aki Mádai Vivienhez hasonlóan a jótékonysági akcióban való részvételre buzdítja a Czeizel Intézet szolgáltatásait igénybe vevő családokat. – Az egészség a legnagyobb ajándék, így nagyon hasznosnak tartom az Intézet felajánlását.”