Újabb előzetest kapott Dobó Kata filmje

Közeledik az új magyar romantikus vígjáték, a Kölcsönlakás premierje. Alig három hónap múlva, február 14-től országszerte mozikba kerül Dobó Kata első rendezése, amelyről nekünk is beszélt korábban. Sőt, az első előzetest is az NLCafe-n láthatták a nézők, most pedig mutatunk egy újabbat.

Ahogy írtuk korábban, a Kölcsönlakás filmzenéje Hollywoodban készült, és csupa híres színész szerepel benne. A közönségnek most már nem kell sokáig várni a premierre. A Kölcsönlakás jövő februárban, Valentin-napon érkezik országszerte a magyar mozikba. Kedvcsinálóként ma debütált a film második előzetese, amelyben egymást követik a váratlan helyzetek, az ámítások, a csábítások és a megoldhatatlannak látszó kihívások, miközben valaki folyton zűrbe keveredik.