Demcsák Zsuzsa külföldön akar új életet kezdeni

Több mint egy éve, hogy a tévézés már nem része Demcsák Zsuzsa mindennapjainak, és szerinte ez jól is van így. Az azóta kialakított életében végre a magánélete játssza a főszerepet.

„Angolt tanítok, fordítok, és persze, ami a legfontosabb, rengeteg időt töltök a gyerekeimmel. Anyaüzemmódba kapcsoltam. (…) A fordítás, hála istennek, fix elfoglaltság és fix bevétel. Ehhez jönnek a tanítványaim, akikkel pénteken, szombaton és vasárnap angolozom, délelőtt tíztől késő délutánig tanítom őket” – mesélte a Story magazinnak.

Most már a gyerekei is tudják, hogy Demcsák Zsuzsa nem csak „felvágott” előttük, amikor szinkrontolmácsnak mondta magát, és hogy tényleg nagyon profi angolos. A tévézés pedig nem hiányzik neki, és erre jó magyarázata is van.

„Most nem lehet úgy kérdezni és beszélni egy tévéműsorban, ahogyan szeretnék, ahogy azt saját magamtól megkövetelném. Én nem ezt az iskolát jártam ki, nem ezt az újságírást tanultam.”

A tévézésről azonban nem mondott le, és arra is kész, hogy a nyelvtudásának hála, máshol kezdjen új karriert építeni. Hogy Demcsák Zsuzsát párja is követi-e, az napi téma. Fél éve vannak együtt, a távkapcsolat, Zsuzsa két gyereke és a férfi három gyereke miatt azonban sokkal tudatosabban terveznek.

„Szeretnénk együtt megoldani a problémákat, remélem, sikerül.”

A pontos mikéntekről, arról, hogyan jönnek ki a gyerekek, és hogy Demcsák Zsuzsa pontosan hogyan képzeli el külföldön a munkáját, bővebben a ma megjelenő Story magazinban olvashatsz.