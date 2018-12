Arany Timiék elmenekültek a családi pokolból

Hiába telt el három év, ma sem tudja, kiheveri-e valaha mindazt, amit édesanyjával együtt kellett átélnie. Arany Timi anyukája, Szilvia máig perben áll egykori párjával, aki, mint az X-Faktor sztárja meséli, többször is megfenyegette őket. Pedig a kapcsolat annak idején úgy indult, mint a mesében. A férfi Szilvi gyerekkori szerelme volt, akivel az után jött újra össze, hogy elvált Timi édesapjától. Ám az idillinek induló kapcsolat rövidesen pokollá változott. Timi és édesanyja most is állítja, mindennek az ital volt az oka.

„Két és fél évig éltünk együtt Veszprémben, de elég hamar kiderültek a problémák. Eleinte sok mindent elnéztem neki, mert szerelmes voltam, és persze reménykedtem, hogy megváltozik…” – mesélte a Story magazinnak Szilvia. Timi az elején mindebből csupán annyit érzékelt, hogy az édesanyját végre boldognak látja, így ő is reménykedett.

„Az a férfi mindig is ivott, de nem ennyire sokat. Aztán, ahogy teltek az évek, minden rosszabb lett. Szerencsére nem emelt kezet ránk soha. Ha ez megtörtént volna, biztosan nekiugrok” – mondja elszántan. A java azonban csak ezután jött. A nagydarab, izmos férfi terrorizálta, fenyegette Arany Timiéket, akik a magazinnal több történetet is megosztottak, és elmondták, mi volt az utolsó csepp, amikor Szilvia úgy döntött: el kell hagyniuk az otthonukat és menekülniük kell.

