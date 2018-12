Vastagbéldaganattal műtötték Pécsi Ildikó férjét

Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújától hangos a sajtó évek óta, arról azonban senki sem tudott, hogyan viseli ezt a színésznő férje. Most a Nemzeti Sportnak beszélt az elmúlt időszakról Szűcs Lajos, és az is kiderült, hogy súlyos betegségben szenvedett, most viszont jobban van.

„Vastagbéldaganattal műtöttek, már jobban vagyok, illetve csak lennék, mert a combnyaktörés miatt a csípőmet is műteni kellett. Már ez is javul, nem kell mankóznom, egy bot is elég, itthon meg anélkül is elboldogulok” – mondta a lapnak az egykori labdarúgó.

Ez másfél évvel ezelőtt történt, amikor Pécsi Ildikó nagyon lefogyott, bár akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan miért. Mindenki arra tippelt, hogy a Csillával való pereskedés miatt van, most viszont kiderült, hogy férje betegsége gyengítette le. „Bevallom, nem volt könnyű az elmúlt néhány hónap. Minden pillanata nagyon nehéz volt, de az egymás iránt érzett szeretetünknek és a remek szakembereknek köszönhetően ezen is túl vagyunk. Mi hívő emberek vagyunk, és úgy gondolom, hogy az égben levő családtagjaink vigyáztak ránk a bajban” – újságolta annak idején a színésznő.